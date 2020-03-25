網路轉傳疫情假訊息小心觸法！1男網友被法辦

新冠肺炎疫情增溫，未經查證疫情訊息勿轉傳，以免觸法。35歲古姓男網友23日在臉書社團連圖帶文，貼出一越南籍男子居家隔離期間趴趴走的訊息，台中市警局霧峰分局獲報後，向台中市衛生局查證，確認是假訊息，循線追查出是古姓男網友所為。古姓男子今天到案說明，表示在網路群組看到訊息後，出於好意提醒才轉貼到臉書社團，不知道會觸法。警方詢後，將古姓男網友依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦，最重可處300萬元罰金。

台中市警局霧峰分局為防制疫情假訊息散布，執行網路巡邏清查各網路社群媒體社團、群組，發現有網友在臉書社團轉傳一張寫有「越南人經通報居家隔離，從台中包計程車進埔里，定位在埔里高工，請大家留意」的圖片，並且PO文「這個人被通報，請大家留意」。

台中市警局霧峰分局獲報後，向台中市衛生局查證訊息真偽，衛生局確認並無這名居家隔離的越籍男子趴趴走，證實是假訊息，並追查發現，PO文是古姓男網友，通知古男到案說明。

古男表示，他在網路群組看到訊息，以為有人居家隔離還外出趴趴走，他認為因防疫而有必要讓大家知道，在未經審慎查證下，他透過臉書轉發至臉書社團。

台中市警局霧峰分局提醒民眾，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。防疫期間民眾應審慎了解各項訊息來源並加以查證真偽，勿轉傳未經查證或不實的疫情訊息，以免觸法。