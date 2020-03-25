金門防疫警方異地辦公演練 模擬戶外隔離偵訊
新冠肺炎疫情全球升溫，不少縣市著手研擬異地辦公機制，金門縣警局今日下午進行異地辦公及隔離偵訊實兵演練，整個演習過程逼真，縣警局局長張國雄表示，此次演習採超前部署，還透過網路視訊等方式進行異地資訊交換及會議，盼讓大家更熟悉相關流程。
為配合行政院特頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，縣警局今天由局長張國雄親自主持應變會議及擬定異地辦公機制，並於下午3點多在綜合勤務大樓完成實兵演練。
張國雄表示，當啟動異地辦公機制時，相關人員均可立即進駐，且透過網路視訊等方式進行異地資訊交換及舉行會議，讓所有警政勤、業務皆能正常運作，同時達到遏阻再次感染的防疫目的。
今天的演練項目有應變指揮中心成立、與分局視訊連線、外勤單位分組、分時段勤務規劃、資訊設備移動流程、異地辦公設備操作、隔離偵訊演練等，均由人員以實際演練方式進行。
張國雄說，警察局的異地辦公機制以超前部署、預為因應為原則，為期運作正常，日前已由資訊、秘書等單位就異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等設備，派員先期規畫測試，且均已整備完備。
包括金城及金湖分局也在同日實施異地辦公演練，以求全面防疫效果。
縣警局表示，為提升防疫期間員警執勤安全，除向內政部警政署爭取配發口罩外，近期也緊急採購防護鏡、隔離衣等防護裝備，且已陸續撥發外勤第一線執勤員警使用，並要求同仁在執勤時，務必做好自我防疫保護，及落實自我健康狀況管理，在保護更多民眾健康的同時，也能保護自己。
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