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居家檢疫沒趴趴走遭誣賴 散播謠言者移送法辦

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮蘇姓男子在臉書指稱一名A女違反居家檢疫規定，經查證後並非事實，花蓮縣警局依傳染病防治法63條，將蘇男移送花蓮地檢署法辦。圖／警方提供
花蓮蘇姓男子在臉書指稱一名A女違反居家檢疫規定，經查證後並非事實，花蓮縣警局依傳染病防治法63條，將蘇男移送花蓮地檢署法辦。圖／警方提供

新冠肺炎疫情嚴峻，依規定從國外回台者須居家檢疫14天，花蓮蘇姓男子卻在臉書指稱一名A女違反居家檢疫規定，經衛生局衛生局及村里長查證後，確定並非事實，花蓮縣警局依傳染病防治法63條，將蘇男移送花蓮地檢署法辦。

花蓮縣警局表示，日前接獲花蓮縣衛生局及內政部警政署消息，一名蘇姓男子於2月間在花蓮臉書社群「花蓮同鄉會」中，指稱A女剛從澳門返國，當時澳門賭場有人因新冠肺炎病毒死亡，A女卻沒有遵守應居家檢疫14天規定，到處趴趴走，在花蓮南區鄉下探望阿公阿嬷，不但造成居民對疫情控制恐慌，A女親友的生活也受到干擾。

經警方向衛生局管制人員及村里長查證，情況並非如蘇男所言，蘇也坦承無具體事證A女趴趴走，對於散布假訊息的行為感到後悔，警方依傳染病防治法第63條規定「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。」將蘇男移送花蓮地方檢察署偵辦。

花蓮縣警局長林樹徽呼籲，居家檢疫及居家隔離民眾應確實遵守規定，絕不可外出，警方可透過防疫手機定位系統及警方的M-POLICE進行查察，切勿心存僥倖；另外對於防疫期間散布不實訊息者，警方將積極偵辦，以正視聽。

衛生局 居家檢疫 新冠肺炎

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