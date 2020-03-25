快訊

「以矛攻矛」反制中俄：美軍試射共用極音速武器

影／台南學甲警方超前防疫 分局長帶唱洗手歌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲警方超前防疫，完成第二辦公室異地辦公作業，分局長洪頂力（第一排右三）帶領同仁大唱洗手歌。圖／警方提供
台南學甲警方超前防疫，完成第二辦公室異地辦公作業，分局長洪頂力（第一排右三）帶領同仁大唱洗手歌。圖／警方提供

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市學甲警分局為避免疫情影響整體警務運作，啟用已閒置文山派出所駐地，完成相關裝備，分局長洪頂力更帶領同仁大跳洗手歌，宣示防疫決心。

學甲警分局將北門區文山所設置第二辦公室，將分局內部人員分散異地辦公，降低染疫風險，並由專人導覽介紹辦公環境，有勤指中心派遣作業系統、視訊設備連線、公文文書系統、線上差勤系統、備勤室、休憩室、戶外訪客區等。

洪頂力表示，第二辦公室硬體設備已架設完成，視疫情發展隨時可立即啟動，目前在防疫作戰中，只有超前部署，才能確保同仁健康，避免治安工作出現斷層。

除嚴格要求個人出入處所必須戴口罩、量測體溫及手部消毒清潔外，警方也針對應勤裝備、巡邏車及辦公處所，要求同仁每日使用消毒液擦拭，並建置戶外偵訊區，更呼籲民眾出門戴口罩 不要叭叭走，每日勤洗手，落實防疫作業。

疫情 口罩 新冠肺炎

延伸閱讀

影／防疫演習柯侯不同調！柯文哲：實兵演習恐引起民眾恐慌

桃機防疫車隊運送點有台東縣了 費用3500元

川普急於解除防疫限制有私心？他的飯店快撐不住了

NBA／媽媽確診陷昏迷 唐斯痛心籲別再輕忽防疫

相關新聞

影／海巡逮捕越南偷渡客逃逸6人今逮2人 防疫全面戒護

海巡署本月21日在小琉球外海查獲31名越南偷渡客，帶回留置，其中6人破窗逃，海巡署今逮回一人，一人投案，救護車也到場，人...

北市消防載肺炎確診43人 紅十字會捐500件隔離衣

新冠肺炎疫情延燒，台北市消防員已載送43名確診者，冒感染風險，中華民國紅十字會捐贈隔離衣、面罩、口罩及手套給北市消防局，...

資源回收發現2顆煙霧彈頭 軍方未爆彈小組到場回收

嘉義市姚姓男子，昨天上午在嘉義市世賢路一段自宅做資源回收時，在回收物資中發現2顆疑似未爆彈、立即報警，警方到場後，從外觀...

貨櫃車司機疑未注意前方釀禍 工程車懸掛半空

30歲劉姓男子今天上午9時許駕駛貨櫃車行經嘉義縣布袋鎮台61線南下272公里處，疑似未注意車前路況，撞上路邊3輛養護工程...

載著家人去進香 男清晨貿然左轉撞死機車騎士遭訴

45歲林姓男子去年開車行經台北市重慶北路、鄭州路口，涉嫌貿然左轉撞上29歲簡姓機車騎士，簡因撞擊力道太大彈飛倒地，頭部受...

台中滑冰隊北上練習出車禍 催生滑冰場

台中市豐原區豐陽國中與后綜高中滑冰隊每周到台北花冰場練習，昨晚搭乘的中型巴士在國道1號與工程車發生車禍，15名師生有13人輕傷。車禍發生後，選手多表示，因在車上睡覺所以沒看到事發過程。

西濱快曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

台中巿82歲黃姓老翁跟妻子感情很好，習慣晚上開車載妻兜風，今天凌晨行駛在西濱快速道路台中清水段時，卻被曳引車追撞，轎車幾乎全毀，老夫妻被送醫急救不治，肇事原因警方調查中。

警員騎紅牌重機與民對撞 2人彈飛傷重亡

新北市鶯歌區西湖街24日晚間10時許發生機車對撞事故，2名騎士皆因撞擊彈飛，當場都沒了呼吸心跳，其中一名死者還是林口警分局文化派出所的王姓警員，兩人分別送往醫院急救，仍雙雙宣告不治，警方則表示事故還有待釐清。

小港民宅神明廳今上午起火 消防員救出3人2送醫

高雄小港區港順街某5層樓民宅今上午11點時發生火警，高市消防局出動17車37人到場灌救。消防員到場從2樓陽台救出屋內的董...

警力分流異地上班 台南市警局超前部署演練

有鑑新冠肺炎疫情升溫，台南市警察局規畫人力分流異地上班機制，16個警分局比照先行部署演練，今天上午由第四分局示範演練，包...

2名小六女搭車離家百里找男網友 花蓮警尋獲母激動大哭

有2名國小六年級女童日前偷偷瞞著爸媽，從宜蘭搭火車到花蓮要見網友，花蓮警分局獲報後，立即到花蓮火車站前尋找，半小時內在中...

不滿抓耙仔檢舉違反居家檢疫 新莊男懷疑鄰居還飆罵

新北市新莊區一對母子，20日從廈門入境返台，應為居家檢疫對象，卻沒遵守規定還外出就醫，甚至被目擊「踅夜市」，里長得知後立...

熱門新聞

新北林口員警騎重機與騎士對撞 2人均被撞飛傷重身亡

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

福義軒工廠女員工疑操作不慎 右上臂斷掉

西濱快速道路曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

婦人買不到口罩爆粗口 竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」

載女友騎車自撞電線桿 騎士腦漿四溢當場死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。