影／台南學甲警方超前防疫 分局長帶唱洗手歌

新冠肺炎疫情持續升溫，台南市學甲警分局為避免疫情影響整體警務運作，啟用已閒置文山派出所駐地，完成相關裝備，分局長洪頂力更帶領同仁大跳洗手歌，宣示防疫決心。

學甲警分局將北門區文山所設置第二辦公室，將分局內部人員分散異地辦公，降低染疫風險，並由專人導覽介紹辦公環境，有勤指中心派遣作業系統、視訊設備連線、公文文書系統、線上差勤系統、備勤室、休憩室、戶外訪客區等。

洪頂力表示，第二辦公室硬體設備已架設完成，視疫情發展隨時可立即啟動，目前在防疫作戰中，只有超前部署，才能確保同仁健康，避免治安工作出現斷層。

除嚴格要求個人出入處所必須戴口罩、量測體溫及手部消毒清潔外，警方也針對應勤裝備、巡邏車及辦公處所，要求同仁每日使用消毒液擦拭，並建置戶外偵訊區，更呼籲民眾出門戴口罩 不要叭叭走，每日勤洗手，落實防疫作業。