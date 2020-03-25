北市消防載肺炎確診43人 紅十字會捐500件隔離衣

新冠肺炎疫情延燒，台北市消防員已載送43名確診者，冒感染風險，中華民國紅十字會捐贈隔離衣、面罩、口罩及手套給北市消防局，保護消防員安全。

紅十字會捐贈防水隔離衣500件、防護面罩700個、N95口罩1萬個及救護專用NBR手套1萬4000只，下午在台北市消防局舉行儀式，由台北市副市長黃珊珊代表受贈。

黃珊珊說，北市居家檢疫者突破9000人，消防比醫療院所更前線，但相關防疫物資全球缺貨，有錢也買不到，受贈防疫物資幫助很大。