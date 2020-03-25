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載著家人去進香 男清晨貿然左轉撞死機車騎士遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
直行機車騎士與休旅車發生碰撞，騎士彈飛倒地，送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
直行機車騎士與休旅車發生碰撞，騎士彈飛倒地，送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝

45歲林姓男子去年開車行經台北市重慶北路、鄭州路口，涉嫌貿然左轉撞上29歲簡姓機車騎士，簡因撞擊力道太大彈飛倒地，頭部受創傷，機車車身碎裂一地，送醫急救不治，士林地檢署依照過失致死罪嫌起訴。

檢方起訴指出，林男開車行經鄭州路欲左轉重慶北路1段時，疏未注意貿然違反燈光號誌左轉，當時簡姓騎士行經鄭州路東往西方向，雙方發生碰撞，簡人車倒地，送醫急救後當日7時許，因外傷性顱腦所傷宣告不治。

據悉，去年8月18日早上6時許，44歲林姓駕駛，當時開車載著母親和小孩要去進香，在路口左轉撞上鄭州路上的簡姓騎士，林下車查看，騎士人車倒地，現場失去生命徵象。林的母親和小孩搭計程車離去。

警方表示，林的酒測值為0mg/l，此路口在上午7點至9點禁止左轉，但事發當時是早上6時許，車輛可左轉重慶北路。檢方依照監視器畫面、行車器錄器、路口號誌運作表等，認定林未依照燈光號誌指示轉彎、行進，而發生車禍，全案依照過失致死罪嫌起訴。

直行機車騎士與休旅車發生碰撞，騎士彈飛倒地，送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
直行機車騎士與休旅車發生碰撞，騎士彈飛倒地，送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
直行機車騎士與休旅車發生碰撞，騎士彈飛倒地，送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝
直行機車騎士與休旅車發生碰撞，騎士彈飛倒地，送醫不治。記者蕭雅娟／翻攝

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