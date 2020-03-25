載著家人去進香 男清晨貿然左轉撞死機車騎士遭訴

45歲林姓男子去年開車行經台北市重慶北路、鄭州路口，涉嫌貿然左轉撞上29歲簡姓機車騎士，簡因撞擊力道太大彈飛倒地，頭部受創傷，機車車身碎裂一地，送醫急救不治，士林地檢署依照過失致死罪嫌起訴。

檢方起訴指出，林男開車行經鄭州路欲左轉重慶北路1段時，疏未注意貿然違反燈光號誌左轉，當時簡姓騎士行經鄭州路東往西方向，雙方發生碰撞，簡人車倒地，送醫急救後當日7時許，因外傷性顱腦所傷宣告不治。

據悉，去年8月18日早上6時許，44歲林姓駕駛，當時開車載著母親和小孩要去進香，在路口左轉撞上鄭州路上的簡姓騎士，林下車查看，騎士人車倒地，現場失去生命徵象。林的母親和小孩搭計程車離去。