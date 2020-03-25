防範未然 桃園市楊梅警分局舉辦異地辦公演練

新冠肺炎疫情持續擴張，桃園市楊梅警分局今天上午啟動異地辦公演練，為了防止員警因染疫隔離，而導致治安工作停擺，特地於新屋分駐所、交通分隊設立替代辦公處所，將分局人員分散異地隔離辦公，降低染疫風險。

楊梅分局預計抽調分局各業務單位約3分之1人力到新屋分駐所分流辦公，以免人員過於集中在密閉處所內，一旦1人確診全部停擺，將視中央流行疫情指揮中心頒布，即可正式實施辦公室設備齊全，可以完全轉移辦公效能，若是疫情升溫，或是機關內部有案例出現，即可立即啟動，避免治安工作出現斷層。