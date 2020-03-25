防範未然 桃園市楊梅警分局舉辦異地辦公演練
新冠肺炎疫情持續擴張，桃園市楊梅警分局今天上午啟動異地辦公演練，為了防止員警因染疫隔離，而導致治安工作停擺，特地於新屋分駐所、交通分隊設立替代辦公處所，將分局人員分散異地隔離辦公，降低染疫風險。
楊梅分局預計抽調分局各業務單位約3分之1人力到新屋分駐所分流辦公，以免人員過於集中在密閉處所內，一旦1人確診全部停擺，將視中央流行疫情指揮中心頒布，即可正式實施辦公室設備齊全，可以完全轉移辦公效能，若是疫情升溫，或是機關內部有案例出現，即可立即啟動，避免治安工作出現斷層。
楊梅分局長林信雄表示，目前在防疫作戰中，惟有超前部署，做好準備，才能確保同仁健康，除了嚴格要求人員出入處所必須量測額溫及手部清潔外，針對應勤裝備、巡邏車及辦公處所更要求同仁每日使用消毒液擦拭，目的在照顧同仁健康外也保障洽公民眾安危，也請民眾配合警方防疫措施。
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