快訊

直播／ 我今日又新增19例確診 全為境外移入

快來對！1-2月統一發票中獎號碼出爐 千萬特別獎「12620024」

防範未然 桃園市楊梅警分局舉辦異地辦公演練

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
為了防止員警因染疫隔離，而導致治安工作停擺，楊梅警分局於新屋分駐所、交通分隊設立替代辦公處所，將分局人員分散異地隔離辦公，降低染疫風險。圖／楊梅警分局提供
為了防止員警因染疫隔離，而導致治安工作停擺，楊梅警分局於新屋分駐所、交通分隊設立替代辦公處所，將分局人員分散異地隔離辦公，降低染疫風險。圖／楊梅警分局提供

新冠肺炎疫情持續擴張，桃園市楊梅警分局今天上午啟動異地辦公演練，為了防止員警因染疫隔離，而導致治安工作停擺，特地於新屋分駐所、交通分隊設立替代辦公處所，將分局人員分散異地隔離辦公，降低染疫風險。

楊梅分局預計抽調分局各業務單位約3分之1人力到新屋分駐所分流辦公，以免人員過於集中在密閉處所內，一旦1人確診全部停擺，將視中央流行疫情指揮中心頒布，即可正式實施辦公室設備齊全，可以完全轉移辦公效能，若是疫情升溫，或是機關內部有案例出現，即可立即啟動，避免治安工作出現斷層。

楊梅分局長林信雄表示，目前在防疫作戰中，惟有超前部署，做好準備，才能確保同仁健康，除了嚴格要求人員出入處所必須量測額溫及手部清潔外，針對應勤裝備、巡邏車及辦公處所更要求同仁每日使用消毒液擦拭，目的在照顧同仁健康外也保障洽公民眾安危，也請民眾配合警方防疫措施。

為了防止員警因染疫隔離，而導致治安工作停擺，楊梅警分局於新屋分駐所、交通分隊設立替代辦公處所，將分局人員分散異地隔離辦公，降低染疫風險。圖／楊梅警分局提供
為了防止員警因染疫隔離，而導致治安工作停擺，楊梅警分局於新屋分駐所、交通分隊設立替代辦公處所，將分局人員分散異地隔離辦公，降低染疫風險。圖／楊梅警分局提供

新冠肺炎

延伸閱讀

異地辦公防疫模擬演練 善化警超前部署

桃園市2間防疫旅館381間房 入住率5成6

新冠肺炎席捲全球 美國首例兒少染疫身亡

休假不忘為民服務 楊梅警用APP尋獲失車

相關新聞

小港民宅神明廳今上午起火 消防員救出3人2送醫

高雄小港區港順街某5層樓民宅今上午11點時發生火警，高市消防局出動17車37人到場灌救。消防員到場從2樓陽台救出屋內的董...

警力分流異地上班 台南市警局超前部署演練

有鑑新冠肺炎疫情升溫，台南市警察局規畫人力分流異地上班機制，16個警分局比照先行部署演練，今天上午由第四分局示範演練，包...

2名小六女搭車離家百里找男網友 花蓮警尋獲母激動大哭

有2名國小六年級女童日前偷偷瞞著爸媽，從宜蘭搭火車到花蓮要見網友，花蓮警分局獲報後，立即到花蓮火車站前尋找，半小時內在中...

不滿抓耙仔檢舉違反居家檢疫 新莊男懷疑鄰居還飆罵

新北市新莊區一對母子，20日從廈門入境返台，應為居家檢疫對象，卻沒遵守規定還外出就醫，甚至被目擊「踅夜市」，里長得知後立...

國道三號彰化和美路段3車追撞 3人受傷送醫

國道3號北上191公里和美路段，今天接近中午時，發生兩輛小貨車及一輛轎車追撞事故，經彰化縣消防局派遣人車趕往處理，將3名...

有人確診隔離.. 桃警局演練啟動異地辦公

因應疫情擴散，桃園市警局為避免影響治安、交通各項勤務運作，今天上午與各分局、所屬的16個單位同步同步演練異地辦公作業，市...

影／誤會友人被載走 演成BMW撞棍棒男 5人遭警帶回

台中市北屯區崇德路、環中路口昨天晚間被市民直擊，一名手持球棒的男子遭一輛BMW撞上，當時路口還有警員在疏導交通，市民將影...

台中熱血滑冰隊周周北上練習 昨晚出車禍13人傷

台中市豐原區豐陽國中與后綜高中滑冰隊每周到台北花冰場練習，昨晚搭乘的中型巴士與工程車發生車禍，15名師生有13人輕傷。

婦人買不到口罩爆粗口 竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」

新北市板橋區張姓婦人因買不到口罩，一時情緒激動，竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」，遭當事人報警。板橋警分局循線查訪，昨晚找到...

西濱快速道路曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

西濱快速道路台中清水段今天凌晨發生死亡車禍，感情很好的82歲黃姓老翁習慣晚上開車載妻兜風，在快速道路上被曳引車追撞，轎...

新北林口員警騎重機與騎士對撞 2人均被撞飛傷重身亡

新北市鶯歌區西湖街24日晚間10時許發生機車對撞事故，造成2名騎士皆因撞擊彈飛，騎乘的機車也嚴重解體，更險些波及其他機車...

載女友騎車自撞電線桿 騎士腦漿四溢當場死亡

新北市新莊區環漢路，昨日下午發生一起死亡事故，29歲男騎士因自撞摔車，頭部撞擊到路旁電線桿，導致頭部重創，當場腦漿四溢身...

熱門新聞

新北林口員警騎重機與騎士對撞 2人均被撞飛傷重身亡

桃園男居家檢疫偷溜 自稱口渴想買飲料半小時就被抓回

恐怖情人鋸女友分屍卻可教化 死者姊姊怒：我來槍斃他

福義軒工廠女員工疑操作不慎 右上臂斷掉

廂型車被聯結車撞上 男駕駛拋飛慘遭後車輾斃

西濱快速道路曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。