警力分流異地上班 台南市警局超前部署演練

有鑑新冠肺炎疫情升溫，台南市警察局規畫人力分流異地上班機制，16個警分局比照先行部署演練，今天上午由第四分局示範演練，包括分局異地上班、派出所二班式勤務應變作業、偵訊現場處理等，局長周幼偉說，透過演練讓我們在遇到真正疫情爆發需要執行時，也不用驚慌，按部就班，順利完成任務。

周幼偉表示，據最新統計，台南市確診病例為9人，居家檢疫的人數也有2000多人，已達勤務負擔的臨界點，很多人同仁會接觸到相關人員，因此，同仁執勤過程要做好自我防護外，警局所屬單位也規畫人力分流異地上班機制等，防患未然。

今天上午10時在第四分局第二辦公室（華平派出所）實地演練，包括分局異地上班、派出所二班式勤務應變作業、防疫期間偵訊現場處理、現場實況操作電子差勤及公文系統、受理刑事紀錄證明申請與護照遺失流程及派出所規畫二班式勤務等。

第四分局長蔡進閱說，目前除對洽公民眾量體溫及酒精消毒外，並發給同仁口罩、護目鏡、手套及防護衣，並設有隔板的專用偵訊空間。他表示，除為同仁的執勤安全健康做更妥適安全的防護，並兼顧洽公民眾的需求，讓警察維護治安工作不受干擾間斷，提早規畫做好萬全準備，做到人力分流，減少感染風險，應付最嚴峻的疫情考驗。