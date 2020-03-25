2名小六女搭車離家百里找男網友 花蓮警尋獲母激動大哭

有2名國小六年級女童日前偷偷瞞著爸媽，從宜蘭搭火車到花蓮要見網友，花蓮警分局獲報後，立即到花蓮火車站前尋找，半小時內在中山路一家藥局附近尋獲，立即通知家長前來，媽媽一看到女兒激動得大哭，並感謝警方的協助。警方呼籲，社交軟體盛行，家長與老師應主動關心孩童，避免誤入歧途。

花蓮警分局豐川派出所18日傍晚6點獲報，有2名國小六年級女童，不顧家人反對搭火車離家出走，前往花蓮市找網友，警方研判孩童很可能還在火車站附近徘徊，應該徒步在花蓮市區行走，於是調閱監視器，並騎機車尋人。不到半小時，就在中山路附近的一家藥局，發現2名女童在人行道徘徊，員警趨前關心得知小六女生遭網友放鴿子，便先將她們帶回派出所並通知家屬。

2名小六女學生坦言，日前與花蓮市一名男網友相談甚歡，決定相約見面，不顧家人極力反對，堅持獨自搭火車來花蓮，家屬擔心發生意外，便報警幫忙尋人。花蓮警方找到女童後先帶回派出所瞭解是否遭人詐騙或侵害，幸好只是被放鴿子，家屬獲報後趕到，母女相聚擁抱大哭，感謝警方協助。

花蓮警分局表示，社交媒體盛行，家長、老師、同學應主動關心周遭人是否誤入歧途，由於未成年人缺乏自主謀生能力，且容易受騙上當。另外也提醒青少年及社會大眾，對於社群媒體所傳遞的訊息，應謹慎求證，避免以訛傳訛，如有疑問均可向警方求助詢問。