不滿抓耙仔檢舉違反居家檢疫 新莊男懷疑鄰居還飆罵
新北市新莊區一對母子，20日從廈門入境返台，應為居家檢疫對象，卻沒遵守規定還外出就醫，甚至被目擊「踅夜市」，里長得知後立即前往家中提醒，沒想到男主人卻暴怒，認為是鄰居「抓耙仔」沒事檢舉，竟當街飆罵左鄰右舍，警方接獲通報後協同民政局及衛生局，確認有踏出家門，將依規定開罰。
違反規定、未遵守居家檢疫的母子，據了解上星期五才從福建廈門返台，應遵照規定在家居家檢疫14天不得外出，卻沒想到一回到家，該名大陸籍女子便私自違反規定前往附近診所就醫，護理人員登錄健保卡，赫見是居家檢疫對象，立即要求她返家。
里長接獲通報後，前往母子家中提醒，沒想到男主人竟暴怒，認為是鄰居惡意檢舉，竟走出家門對著左鄰右舍破口大罵，甚至對著平時就有嫌隙的一名鄰居，飆罵「神經大條」，認為是鄰居當抓耙仔，才害得妻兒成為關注對象。
據了解，男主人雖不是居家檢疫對象，但經確認其妻兒的確應接受居家檢疫14天，甚至有鄰居莫名其妙被罵後，忍無可忍直接在網上公布自家監視器畫面，清楚拍下該名女子步出家門曬衣服，甚至還指出曾目擊一家人出門逛夜市。
警方接獲通報後，也協同民政局及衛生局人員前往了解，因有監視器畫面清楚拍下母子違反規定出家門，警方將協助釐清有無違法；新北市民政局則表示，即便是外出曬衣服都是違規行為，將依規定進行開罰。
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