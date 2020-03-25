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有人確診隔離.. 桃警局演練啟動異地辦公

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市警局演練有人確診隔離啟動第2辦公室異地辦公，局長陳國進、副局長林漢堂、桃園分局副分局長林鼎泰3方視訊參與演練運作。記者曾增勳／攝影
桃園市警局演練有人確診隔離啟動第2辦公室異地辦公，局長陳國進、副局長林漢堂、桃園分局副分局長林鼎泰3方視訊參與演練運作。記者曾增勳／攝影

因應疫情擴散，桃園市警局為避免影響治安、交通各項勤務運作，今天上午與各分局、所屬的16個單位同步同步演練異地辦公作業，市警局演練因為局部人員確診隔離，由副局長林漢堂率一組人員前往設在桃園分局的第2辦公室辦公，局長陳國進透過視訊掌握異地辦公運作，他表示，希望部分警局同仁透過第2辦室異地辦公，維持警察勤、業務正常運作，避免集中接觸，降低交互感染風險。

隨疫情擴散風暴下，桃園市警局要求局本部、各分局規畫辦公場所異地辦公機制，將警局人力分2組辦公，一旦有人確診，啟動設在桃園分局禮堂的第2辦公室，林漢堂說，若警局有人確診或隔離，警局各科室分組啟動異地辦公，25人進駐桃園分局第2辦公室繼續辦公，簽辦公文，採取線上簽辦公文作業。

市警局人力移至桃園分局第2辦公室異地辦公，桃園分局亦將分組人力分別移到中路、武陵派出所異地辦公，陳國進、林漢堂、桃園分局副分局長林鼎泰3方視訊參與演練，桃園分局長黃炳訓說，啟動異地辦公時，該分局分2組人力移至2派出所辦公，派出所人力則分成上下午2組輪班，、每組3班警力執勤運作，維持警勤運作。

陳國進表示，一旦市警局或各分局面臨疫情衝擊，為使警察勤、業務正常運作，啟用異地辦公機制，採取人員分流，事先做好設置異地辦公設施，做好防疫因變，包括局本部、各分局人力分組、分散異地辦公，維持警勤各項運作，避免集中交互感染。

桃園市警局演練有人確診隔離啟動第2辦公室異地辦公，副局長林漢堂（右前）主持部分人力展開異地辦公，參與透過視訊演練維持勤務運作。記者曾增勳／攝影
桃園市警局演練有人確診隔離啟動第2辦公室異地辦公，副局長林漢堂（右前）主持部分人力展開異地辦公，參與透過視訊演練維持勤務運作。記者曾增勳／攝影

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