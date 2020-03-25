有人確診隔離.. 桃警局演練啟動異地辦公

因應疫情擴散，桃園市警局為避免影響治安、交通各項勤務運作，今天上午與各分局、所屬的16個單位同步同步演練異地辦公作業，市警局演練因為局部人員確診隔離，由副局長林漢堂率一組人員前往設在桃園分局的第2辦公室辦公，局長陳國進透過視訊掌握異地辦公運作，他表示，希望部分警局同仁透過第2辦室異地辦公，維持警察勤、業務正常運作，避免集中接觸，降低交互感染風險。

隨疫情擴散風暴下，桃園市警局要求局本部、各分局規畫辦公場所異地辦公機制，將警局人力分2組辦公，一旦有人確診，啟動設在桃園分局禮堂的第2辦公室，林漢堂說，若警局有人確診或隔離，警局各科室分組啟動異地辦公，25人進駐桃園分局第2辦公室繼續辦公，簽辦公文，採取線上簽辦公文作業。

市警局人力移至桃園分局第2辦公室異地辦公，桃園分局亦將分組人力分別移到中路、武陵派出所異地辦公，陳國進、林漢堂、桃園分局副分局長林鼎泰3方視訊參與演練，桃園分局長黃炳訓說，啟動異地辦公時，該分局分2組人力移至2派出所辦公，派出所人力則分成上下午2組輪班，、每組3班警力執勤運作，維持警勤運作。