影／誤會友人被載走 演成BMW撞棍棒男 5人遭警帶回

台中市北屯區崇德路、環中路口昨天晚間被市民直擊，一名手持球棒的男子遭一輛BMW撞上，當時路口還有警員在疏導交通，市民將影片貼上臉書社團，引發討論。台中市第五警分局調查，涉案李姓男子等5人，因網路遊戲起口角，相約在潭子區談判，其中陳姓男子誤以為友人遭李駕駛的BMW載走，才持球棒欲制止李，但遭李撞上，全案將依違反社維法函送法辦。

據調查，李姓男子（21歲）昨天下午駕駛租賃的白色BMW轎車，載余姓（27歲）、江姓男子（19歲）等兩名友人，前往潭子區環中路某洗車場前，與陳姓男子（21歲）及其陳姓友人（20歲）談判，雙方因在網路遊戲起口角而衍生糾紛，談判時陳的友人坐在李車被載走，陳擔心朋友遭遇不測，開車追上，並在北屯區環中路、崇德路，趁李停等紅燈時，欲持球棒制止，未料卻遭李開車撞上。

當時附近有警員在疏導交通，趕緊通報支援警力到場，並循線帶回涉案李等5人，經查，涉案5人都不願提告傷害、妨害自由，辯稱是「誤會一場」，但因李等人的行為，已違反社會秩序維護法的規定，依法函送法辦。