快訊

後悔捐口罩給中國 日本豐川市長盼"有剩返還"：是我太天真

美股飆漲2,112點 台股早盤漲逾400點站上9,600點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中熱血滑冰隊周周北上練習 昨晚出車禍11人傷

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中滑冰隊搭乘的中型巴士昨晚在國道1號發生車禍，11人輕傷。圖/聯合報系照片
台中滑冰隊搭乘的中型巴士昨晚在國道1號發生車禍，11人輕傷。圖/聯合報系照片

台中市豐原區豐陽國中與后綜高中滑冰隊每周到台北花冰場練習，昨晚搭乘的中型巴士與工程車發生車禍，15名師生有11人輕傷。

車禍發生後，選手多表示，因在車上睡覺所以沒看到事發過程。

這支滑冰隊在國際比賽成績亮眼，但因台中市沒有合格滑冰場，選手每周二、五晚間需搭車到台北，訓練到半夜，凌晨才回家，選手熱血不怕累，但周周來回奔波，令人不捨。

台中市滑冰隊在沒有場地的情況下，仍在國際比賽勇奪佳績，最近一次亞洲短道速滑挑戰賽中，勇奪3金、7銀、9銅佳績。

亮眼的成績，是辛苦換來的。滑冰隊教練丶師生與家長，為了在全台唯一的標準冰場練習，每周兩次晚上從台中奔波到台北小巨蛋，半夜苦練，凌晨再驅車返回台中的家，隔天上課。

不辭辛勞為的就是能以較便宜的場地費又可在優質場地練習兩個小時，無比珍貴。

台中市體育總會滑冰委員會主委陳清龍表示，市府有意在台中巨蛋內規畫滑冰場，但不知何時巨蛋才能孵出來，希望加快腳步，提供選手合格的訓練場地。

延伸閱讀

國道巴士擦撞工程車 滑冰隊師生等13人輕傷

台中滑冰校隊國一42.7K追撞工程車 10多名國高中生受傷

不開議會被笑懶？ 藍議員：沒口罩排隊還被民眾罵

許孟哲當爸運勢帶旺 「飢餓遊戲」收視開紅盤

相關新聞

新北林口員警騎重機與騎士對撞 2人均被撞飛傷重身亡

新北市鶯歌區西湖街24日晚間10時許發生機車對撞事故，造成2名騎士皆因撞擊彈飛，騎乘的機車也嚴重解體，更險些波及其他機車...

台中熱血滑冰隊周周北上練習 昨晚出車禍11人傷

台中市豐原區豐陽國中與后綜高中滑冰隊每周到台北花冰場練習，昨晚搭乘的中型巴士與工程車發生車禍，15名師生有11人輕傷。

婦人買不到口罩爆粗口 竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」

新北市板橋區張姓婦人因買不到口罩，一時情緒激動，竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」，遭當事人報警。板橋警分局循線查訪，昨晚找到...

西濱快速道路曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

西濱快速道路台中清水段今天凌晨發生死亡車禍，感情很好的82歲黃姓老翁習慣晚上開車載妻兜風，在快速道路上被曳引車追撞，轎...

載女友騎車自撞電線桿 騎士腦漿四溢當場死亡

新北市新莊區環漢路，昨日下午發生一起死亡事故，29歲男騎士因自撞摔車，頭部撞擊到路旁電線桿，導致頭部重創，當場腦漿四溢身...

8旬翁倒車暴衝 連撞20機車奪1命

八十四歲李姓老翁昨天上午八點多開車到新竹市竹蓮市場，不明原因飛快倒車蛇行，連續撞擊廿多輛停放路邊機車，前往買菜的卅八歲邱姓女子被撞擊後壓在車底，救出送醫不治；李沒酒駕，他說只是倒車不知為何失控，被依過失致死罪嫌送辦 。

居家檢疫男 開車趴趴走被重罰

高雄市鼓山區陳姓男子前晚駕車到台中訪友，因迷路臨停在國道三號和美路段，警方盤查發現他廿日從香港入境，是居家檢疫對象；高雄市衛生局獲報，要求陳立刻返回居住處繼續居家檢疫，針對他將手機放置家中規避「電子圍籬系統」監測而離家超過兩小時行為，將至少罰款廿萬元。

查獲時無病徵 6越南偷渡客逃脫

海巡署本月廿一日在屏東小琉球外海查獲卅一名越南籍偷渡客，送台中中港營區安置，其中六人昨天凌晨卻破壞鋁窗，從氣窗鑽出脫逃；正值防疫期間，引發全國關注，海巡署研判有集團接應，全力追緝，並將究責失職人員。

高雄婚紗店火警 幸無人傷亡

高雄市新興區中正三路某婚紗店今晚發生火警，火苗自2樓冒出，消防局動員人車搶救，約20分鐘撲滅火勢，無人傷亡，起火原因正調...

台中滑冰校隊國一42.7K追撞工程車 10多名國高中生受傷

國道一號北上42.7公里處，今天晚上8點半傳1輛中型巴士和高公局工程車事故，現場有13名人員受傷，桃園市消防局第一、第三...

福義軒工廠女員工疑操作不慎 右上臂斷掉

嘉義知名排隊伴手禮福義軒水上工廠今天晚間20時許驚傳一名34歲阮姓女工作人員於一樓操作機台時，疑似不慎將右上臂絞斷，消防...

國一北上42.7公里巴士撞工程車 13人輕重傷送醫

國道一號北上42.7公里處，今天晚上8點半傳出1輛中型巴士，和高公局正在施工的工程車追撞事故，造成現場有13名人員受傷，...

熱門新聞

四線道全阻！國3北上38K七車追撞事故 1人救出無生命跡象

影／8旬老翁開車不明原因倒車暴衝 撞倒多輛機車還拖行婦人

47歲老來得子打死14天大男嬰 桃園狠父判18年還想交保

與美女名醫不倫還又吸金3.8億 光電董座判刑8年半定讞

他超龜速車未保持50公尺安全距離 罰3000元還記點

機車快遞員未兩段式遭撞飛 19歲汽車駕駛闖紅燈釀禍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。