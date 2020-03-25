台中熱血滑冰隊周周北上練習 昨晚出車禍11人傷

台中市豐原區豐陽國中與后綜高中滑冰隊每周到台北花冰場練習，昨晚搭乘的中型巴士與工程車發生車禍，15名師生有11人輕傷。

車禍發生後，選手多表示，因在車上睡覺所以沒看到事發過程。

這支滑冰隊在國際比賽成績亮眼，但因台中市沒有合格滑冰場，選手每周二、五晚間需搭車到台北，訓練到半夜，凌晨才回家，選手熱血不怕累，但周周來回奔波，令人不捨。

台中市滑冰隊在沒有場地的情況下，仍在國際比賽勇奪佳績，最近一次亞洲短道速滑挑戰賽中，勇奪3金、7銀、9銅佳績。

亮眼的成績，是辛苦換來的。滑冰隊教練丶師生與家長，為了在全台唯一的標準冰場練習，每周兩次晚上從台中奔波到台北小巨蛋，半夜苦練，凌晨再驅車返回台中的家，隔天上課。

不辭辛勞為的就是能以較便宜的場地費又可在優質場地練習兩個小時，無比珍貴。

台中市體育總會滑冰委員會主委陳清龍表示，市府有意在台中巨蛋內規畫滑冰場，但不知何時巨蛋才能孵出來，希望加快腳步，提供選手合格的訓練場地。