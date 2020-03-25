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金山攔車男趴趴走好困擾 警耐心安撫送身心障礙者回家

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山攔車男趴趴走好困擾，警耐心安撫送身心障礙者回家。圖／警方提供
金山攔車男趴趴走好困擾，警耐心安撫送身心障礙者回家。圖／警方提供

新北市金山市區近日常有一名男子出現街頭攔車，有時還趴車上不肯走，造成車主的困擾。日前金山警分局獲報，男子又出現攔車，連褲子都沒有穿，他母親在場勸阻也無法將他帶離，員警到場協助，發現是一名領有身心障礙者，耐心的協助安撫並順利將他帶回家。

最近金山民眾反映，常有一名男子出現攔車，金山派出所警員黃宗偉日前獲報，金山區有一名男子沒穿褲子在道路上遊蕩，不僅有礙觀瞻，因攔車造成駕駛及用路人的困擾，也恐影響行車安全。

警員到場後，發現這名男子正趴在一輛汽車上，擋住不讓車子開走，駕駛擔心雙方安全不敢開離，男子的母親也在場勸阻，也無帶走他，雙方就在街頭僵持著。

經警方了解，這名男子是身心障礙者，會趁家人不注意時，偷溜出家門到街上遊蕩，黃宗偉耐心安撫情緒及勸說下，男子終於結束這場街頭攔車鬧劇，由警員及他母親一起送回家，並送上關懷，請他母親以後有狀況時要馬上打電話來，警方全多加協助。男子的母親說，兒子有時會趁她不注意跑出去攔田，她也很困擾，會再好好看好他。

分局長陳永昌表示，身心障礙者須仰賴家人長期養護，男子的母親相當辛苦，員警在執行勤務時也能發揮同理心協助民眾，並送上關懷。

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