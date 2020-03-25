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婦人買不到口罩爆粗口 竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」

中央社 / 新北25日電
疫情升溫，各藥局常出現排隊潮。聯合報資料照片，示意圖，非當事人。
疫情升溫，各藥局常出現排隊潮。聯合報資料照片，示意圖，非當事人。

新北市板橋區張姓婦人因買不到口罩，一時情緒激動，竟辱罵藥局工作人員是「垃圾」，遭當事人報警。板橋警分局循線查訪，昨晚找到張婦坦承爆粗口，全案依妨害名譽罪嫌函送。

警方說，板橋區國慶路某藥局林姓女子報案表示，21日下午3時許，她向客人表示「口罩已經賣完」，卻遭客人質疑為何不發放號碼牌。

林女表示，她不想與顧客多做解釋，並告知說，「我們本來就沒有發放號碼牌」。

未料，女客人便激動出口辱罵「垃圾（台語）」後，離開現場。林女說，當下不想與對方爭辯，但事後認為工作這麼久，從來都沒被顧客如此汙辱過；顧客所言已涉嫌妨害個人名譽，因此到警察派出所提告。

報案人稱，藥局原本都會提供買口罩的民眾號碼牌，但因先前曾有民眾拿了號碼牌卻沒購買，後來改由民眾直接排隊購買。

警方表示，受理時並不知道罵人的婦人資料，經調閱附近監視影像及查訪附近店家，找尋婦人資料。24日晚間9時30分透過調閱監視器發現年約60歲的張姓婦人，並通知到派出所說明。

警方說，張婦於筆錄中坦承，當時因買不到口罩所以情緒不好，並非辱罵對方。警方今天依照涉嫌妨害名譽罪嫌函送偵辦。

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