西濱快速道路曳引車撞轎車 老夫妻開車兜風被撞死

西濱快速道路台中清水段今天凌晨發生死亡車禍，感情很好的82歲黃姓老翁習慣晚上開車載妻兜風，在快速道路上被曳引車追撞，轎車幾乎全毀，老夫妻被送醫急救不治，肇事原因警方調查中。

今天凌晨1點11分，44歲林姓男子開曳引車沿台61線南下外側車道北往南直行，82歲黃姓老翁開轎車載80歲妻沿台61線南下外側車道北往南直行，曳引車車頭碰撞轎車車尾，轎車嚴重毀損，老翁夫妻受困車內，經消防隊協助脫困，分送梧棲童醫院、沙鹿光田醫院，急救後不治。

曳引車司機呼氣酒測值為0，老翁經抽血後，換算呼氣酒測值為0，二名駕駛都沒酒駕。

警方初步調查，曳引車未注意車前狀況，追撞轎車，肇事因素仍調查，將曳引車司機依業務過失致死罪嫌，移請地檢署偵辦、相驗，警方呼籲駕駛人因隨時提高警覺並注意前方路況，以避免觸法及憾事發生。