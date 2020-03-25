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新北林口員警騎重機與騎士對撞 2人均被撞飛傷重身亡
新北市鶯歌區西湖街24日晚間10時許發生機車對撞事故，造成2名騎士皆因撞擊彈飛，騎乘的機車也嚴重解體，更險些波及其他機車，其中遭彈飛的2名男騎士，當場都沒了呼吸心跳，分別送往醫院仍雙雙宣告不治；其中一名還是林口警分局文化派出所的王姓員警，警方則表示事故還有待釐清。
事故發生該處是下坡彎道，昨日晚間10點50分，王姓男子（27歲）騎乘紅牌重型機車，直行於西湖街上，黎姓男子（52歲）則是騎乘白牌機車，從279巷要左轉，2人因閃避不及發生對撞，機車分別反彈，黎男機車更是瞬間「粉碎」。
據了解，王姓男子身分是名警察，當日正要從林口返家，卻在途中遭遇死劫，雖然被緊急送往三峽恩主公醫院急救，仍於今日凌晨0時許宣告不治；黎姓男子則是送往桃園聖保祿醫院急救，同樣因傷勢過重，於昨日晚間11時許宣告不治。
三峽警分局表示，車禍發生的西湖街279巷口，位處彎道位置，疑似視線影響導致煞車不及，目前還有待醫院抽血，確認2人有無酒駕情形，現場監視器則因角度問題正好沒有拍下事發經過，警方將進一步採證釐清事故發生原因。
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