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載女友騎車自撞電線桿 騎士腦漿四溢當場死亡

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
騎士因頭部嚴重受創，救護人員抵達時已明顯死亡。記者巫鴻瑋／翻攝
騎士因頭部嚴重受創，救護人員抵達時已明顯死亡。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市新莊區環漢路，昨日下午發生一起死亡事故，29歲男騎士因自撞摔車，頭部撞擊到路旁電線桿，導致頭部重創，當場腦漿四溢身亡，後座女友同樣撞擊到頭部，所幸安全帽並未脫落，但因陷入昏迷，仍緊急送往醫院急救。

據了解，羅姓男子（28歲）昨日下午5時許，騎乘機車載黃姓女友（26歲），行經環漢路21號越堤道往樹林方向時，不明原因突然自摔倒地，直接連人帶車摔了出去，羅男因摔車時安全帽脫落，頭部直接撞擊路旁電線桿，嚴重出血，救護人員抵達時已發現羅男明顯死亡。

後座的黃姓女友則同樣摔飛出去，所幸安全帽並未脫落，雖然頭部有撕裂傷出血的情況，並且昏迷，經緊急送往新泰醫院急救，雖有腦血腫，但幸運保住一命。

經亞東醫院抽血確認，羅男並沒有酒駕情形，警方則表示因該處路段沒有監視器，事故發生原因還有待釐清；事故一度造成堤外道路回堵，所幸員警在場指揮，順利排除車禍現場。

機車雙載自摔，男子頭撞電桿當場重創，現場血跡斑斑。記者巫鴻瑋／翻攝
機車雙載自摔，男子頭撞電桿當場重創，現場血跡斑斑。記者巫鴻瑋／翻攝

事故 車禍

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