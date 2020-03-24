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買不到口罩罵藥局「垃圾」 警偵辦追人中

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
藥局PO出婦人畫面，想請民眾協助尋找這位因買不到口罩辱罵店員的婦人。圖／藥局提供
藥局PO出婦人畫面，想請民眾協助尋找這位因買不到口罩辱罵店員的婦人。圖／藥局提供

一名年約50歲的婦人21日下午3時許進入新北市板橋區一間藥局，因買不到口罩，大聲辱罵林姓男工作人員「垃圾」，林男委屈報警，認為工作這麼久，從來都沒被顧客這樣汙辱過；板橋警方則表示，接獲報案已調閱監視畫面了解婦人身分中。

林男表示，店內原本都會提供給前來購買口罩的民眾號碼牌，但因先前曾有民眾拿了號碼牌卻沒購買口罩，後來改成由民眾直接排隊購買。沒想到該名婦人疑似因不耐排隊久候，輪到她時數量有限的口罩又售罄，竟在藥局門口以台語辱罵林「垃圾」後離去。

林男不甘無故挨罵，事後將婦人照片放上藥局臉書，請民眾協尋。他委屈表示，從業這麼久從未受過這種汙辱，讓他十分無奈，他說，如果婦人真的有缺口罩，他個人可以免費送她，婦人沒必要這樣汙辱他，他並向警方報警，希望能夠找到這名婦人出面說明。

板橋警方指出，接獲藥局報案後已積極調閱監視畫面尋找這名婦人，全案將朝公然侮辱罪嫌偵辦。

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