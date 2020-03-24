澎湖防疫新創舉 旅客須接受查旅遊史才能入境

澎湖縣政府防範新冠肺炎疫情擴散，決定在機場、港口設置櫃台，透過健保雲端系統，查詢旅客的旅遊史資料，一旦發現旅客在居家檢疫期入境澎湖，即通知警方處理，並從重開罰，勸導返回台灣本島，否則即強制送檢疫所接受14天檢疫。

澎湖縣政府的檢疫行動3月25日上路，今天下午澎湖縣長賴峰偉到澎湖機場，視察準備作業，表示台灣境外移入確診病例不斷攀升，中央流行疫情指揮中心宣布從歐洲等國入境者必須回溯居家檢疫，預計有1萬6千人必須隔離，但至今仍有數千人沒有主動報到，其中若有確診者到澎湖旅遊，將形成防疫破口，才決定利用健保系統，查詢旅客的旅遊史。

澎湖縣政府表示，檢疫人員在機場港口，透過旅客的身分證或健保卡，查詢旅遊史，如果發現居家檢疫者到澎「趴趴走」，最高將開罰100萬元，並強制勸離返台居家檢疫，否則強制送勞工育樂中心檢疫14天，是澎湖縣政府首創防疫措施。