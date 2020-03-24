新北樹林警方超前部署 防疫會議視訊系統上線

新北市樹林警分局上線視訊會議系統，為了避免各派出所人員與民眾接觸往來，出現感染風險，因此啟用POLYCOM視訊，讓派出所及警局各項會議，都將採用遠端視訊會議的方式，降低人員互相往來接觸，同時隨時將啟用異地辦公空間，防止疫情擴散。

樹林警方表示，POLYCOM視訊會議原為市警局聯絡各分局視訊會議時所使用的系統，因應防疫措施部署，因此才會由資訊人員將該套系統移至各派出所安裝，往後分局內部各項會議都將使用視訊方式開展，並下達指示。