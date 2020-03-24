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台南市發生貨車撞機車意外 女騎士妹妹粉碎性骨折

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市中西區中華西路發生貨車撞機車意外，女騎士的妹妹左腿粉碎性骨折，送醫搶救。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區中華西路發生貨車撞機車意外，女騎士的妹妹左腿粉碎性骨折，送醫搶救。記者黃宣翰／翻攝

台南市中西區中華西路今天下午3點多發生大型貨車撞機車意外，造成共成機車一對姐妹受傷，據了解，一輛貨車行經中西區中華西路北上車道時，同向機車疑為閃躲從路旁駛出的資源回收車，機車向左偏行，擦撞到貨運車，女騎士的妹妹倒地捲入貨運車輪下，導致左腿粉碎性骨折，消防人員救出後送醫急救。

這起車禍發生在今天下午3點20分，一輛35噸大型貨車沿著中西區中華西路北上車道行駛，當車輛行經民權路口時，同向機車疑因為了閃躲從民權路右轉北上中華西路的資源回收車，機車向左偏行，擦撞貨運車車體，女騎士的妹妹被捲進貨車下，目擊者說，她不斷哀嚎，令人不捨。

台南市消防局救災救護中心獲報後，派出和緯救護隊到場搶救傷者，女騎士的妹妹左大腿膝蓋以下嚴重骨折，她的意識清楚，緊急送成大醫院急救，女騎士後載妹妹左腳擦傷，傷勢較輕微。

市警二分局說，至於車禍發生的真正原因，以及相關肇責，仍待交通分隊調查釐清。

車禍 資源回收 骨折

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