83歲翁躺在基隆河草叢 第一句話向警員說「我想回家」

83歲陳姓老翁獨居台北市中山區，平時生活皆由鄰居照應，日前中午向鄰居表示出門買午餐，就下落不明。警方當晚獲報，基隆河畔迎風公園有一老翁躺在草叢，調查發現就是陳翁。警方當時趕抵，陳翁第一句話就說「我想回家」。警方最後安全護送陳翁返家。

松山分局三民派出所警員白曉帆、吳偉杰本月18日晚上獲報，基隆河畔迎風公園內，有老翁倒臥河旁草叢邊，趕抵發現老翁兩眼無神，躺在草叢堆，便先帶他回派出所休息。

白員、吳員調查，老翁獨居在台北市中山區，年齡已83歲；透過當地居民得知，老翁生活平常都是他的左鄰右舍照應，當天中午老翁向鄰居表示出門買午餐後，就下落不明。