83歲翁躺在基隆河草叢 第一句話向警員說「我想回家」
83歲陳姓老翁獨居台北市中山區，平時生活皆由鄰居照應，日前中午向鄰居表示出門買午餐，就下落不明。警方當晚獲報，基隆河畔迎風公園有一老翁躺在草叢，調查發現就是陳翁。警方當時趕抵，陳翁第一句話就說「我想回家」。警方最後安全護送陳翁返家。
松山分局三民派出所警員白曉帆、吳偉杰本月18日晚上獲報，基隆河畔迎風公園內，有老翁倒臥河旁草叢邊，趕抵發現老翁兩眼無神，躺在草叢堆，便先帶他回派出所休息。
白員、吳員調查，老翁獨居在台北市中山區，年齡已83歲；透過當地居民得知，老翁生活平常都是他的左鄰右舍照應，當天中午老翁向鄰居表示出門買午餐後，就下落不明。
白員、吳員最後護送老翁返家。松山分局呼籲，若有年邁、身體不適應長者，盡量避免單獨外出，或由其他家屬、友人陪同外出，或向區公所申請愛心手錬、手環以防不測。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言