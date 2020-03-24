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避免新冠肺炎升溫癱瘓警政 中警分局演練異地辦公備戰

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市第四警分局因應新冠肺炎疫情，展開異地辦公準備工作，並架設好相關視訊設備，因應異地辦公所需。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因應新冠肺炎疫情，展開異地辦公準備工作，並架設好相關視訊設備，因應異地辦公所需。圖／第四警分局提供

台灣目前新冠肺炎的確診病例已突破200人，為避免新冠肺炎疫情癱瘓警政系統，台中市警局已要求轄下15個分局做好「異地辦公」的準備，並要求各分局在26日前做好校驗工作，以因應突發狀況，台中市第四警分局今天下午已完成異地辦公的演練，並將人力抽調一半部署到其他辦公區域，減少交叉感染的機會，確保緊急情況時所有警政勤業務皆能如常運作。

台中市第四警分局表示，今日早上分局先行派遣車輛載運內勤人員相關辦公裝備至異地辦公處所整備，並規劃各異地辦公場所各自封鎖獨立，嚴格禁止相通，分流人員動線，採行絕對隔離措施，例如公文傳遞動線，禁止各異地辦公場域人員接觸互動，分局內部會議以視訊為主，避免人員互相接觸染疫。

第四警分局指出，各外勤單位進行人員分組，同組人員相同時段上下班，儘量避免與他組人員接觸，以減少群聚感染機會。派出所駐地內設置實際動線分流隔離措施，並於駐地外設置「機動派出所」受理民眾報案，確保同仁及民眾的安全、健康，強調警政服務不中斷。

第四警分局表示，異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等相關設備都已在今天測試整備完畢，目前移到異地上班的操作模式都和以前在原地辦公一樣，我們會盡全力做好防疫工作，不讓疫情停止機關正常運作。

第四分局分局長吳耀南表示，超前部署、預為因應疫情的整備工作勢在必行，透過此次實際演練異地辦公，讓各單位同仁更有信心因應緊急疫情期間之公務運作。

台中市第四警分局因應新冠肺炎疫情，展開異地辦公準備工作，派出所外設置機動派出所，供民眾報案使用。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因應新冠肺炎疫情，展開異地辦公準備工作，派出所外設置機動派出所，供民眾報案使用。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因應新冠肺炎疫情，展開異地辦公準備工作，派出所分隔為兩區，降低外勤警員交叉感染的風險。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局因應新冠肺炎疫情，展開異地辦公準備工作，派出所分隔為兩區，降低外勤警員交叉感染的風險。圖／第四警分局提供

疫情 新冠肺炎

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