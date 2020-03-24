6名偷渡客落跑 查緝單位：海巡非專業收容單位較無經驗

海巡署本月21日查獲31名越南偷渡客，因南部收容場所不足，偷渡客22日帶到海巡署中部分署的中港留置室和5甲東留置室收容，其中15人在中港留置室，未料15人當中有6名偷渡客今天凌晨破窗逃逸，相關查緝單位透露，海巡非專業收容單位，可能是經驗和設備不足才造成這種情況發生。

有一線的海巡人員表示，台中海巡署會將人犯分押多房，也是為了配合現在新冠肺炎疫情流行，避免交叉感染的政策；海巡人員說，越南偷渡客都是花了幾萬美金、拿命在拚才偷渡來到台灣的，很可能為了生活拚命逃跑，越南偷渡客落跑的那兩間收容室可能因許久未使用，剛好沒有檢查到鐵窗鬆脫，才會導致這種事情發生。另外也可能是承辦人員搜身時，沒檢查到偷渡客身上暗藏工具。

相關查緝單位目前已投入協助搜尋，透露逃跑的6個人以前都有來過台灣，目前會從他們以前在台灣的居住地、上班地點等，或先前曾逃逸時接觸的人去清尋。相關查緝單位表示，此次落跑的六人有些先前來台時曾在中部、桃園等地活動，會發生落跑事件，可能因為此次關押偷渡客的場所分開，再加上海巡署不是專門收容的單位，管理上較無經驗才會造成。