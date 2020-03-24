花蓮7旬老婦違規闖紅燈左轉發生車禍 頭部受創昏迷

今天吉安鄉建國路與中央路口發生交通事故，46歲黃姓男子開汽車由西向東行駛，與騎機車欲左轉的73歲林姓婦人發生車禍。經監視器畫面，林婦騎機車闖紅燈，從中央路要左轉建國路，與黃男發生擦撞，林頭部受創，雖有呼吸心跳卻陷入昏迷，送往慈濟醫院急救，詳細肇事責任尚待警方釐清調查。

今天上午10時許，建國路一段與中央路三段路口，73歲林姓婦人從北往南，要從中央路左轉建國路，卻未依規定兩段式待轉，且違規闖紅燈，與開汽車的黃姓男子發生擦撞，由於林婦戴西瓜皮安全帽，整頂安全帽飛出去，整個人也因為撞擊力過大倒地不起，頭部受傷，陷入昏迷。