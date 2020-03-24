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為防疫幫忙加裝隔版導致監視死角 6名偷渡客深夜破窗逃
海巡署本月21日在查獲31名越南偷渡客，因南部收容場所不足，又需兼顧防疫需求，偷渡客22日被帶到海巡署中部分署的中港留置室和5甲東留置室收容，其中15人在中港留置室，為防疫和人權，中港留置室昨天在房間內加裝設隔板和床板，隔板高度影響室內監視器拍攝角度，6名偷渡客今天凌晨破窗逃逸，海巡署今天加派人力戒護偷渡客，並加強留置室內外安全設施。
一名海巡人員說，這次越南偷渡客逃逸成功，他們很難過，今天要叫他們吃早餐才發現6人逃逸，中港留置室每間房可收容5至6人，因新冠肺炎疫情需求，昨天才在留置室各房間加設隔板和床板，讓偷渡客收容期間也可防疫，兼顧人權，不料防疫設施竟成他們逃逸機會，房間內隔板高，無法避免，擋住監視器大部分鏡頭，內勤人員無法監控到完整畫面；留置室內外都各派2名戒護者，3班24小時戒護。
記者今天重回現場發現，6名偷渡客分從2房間逃逸，都是由內往外破壞氣窗，其中一房氣窗應是被用力推，造成鎖在戶外牆上的螺絲掉落，氣窗出現長寬各約30公分縫隙，造屋內3人鑽洞逃，另一人身材胖無法逃出，他們逃到房外，再從高約170多公分的圍牆翻牆逃，該處圍牆剛好沒有刀片式圍籬；另3人從另一間房，一樣由內而外破壞氣窗，推壞鐵條，從小縫隙中鑽洞逃出。
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