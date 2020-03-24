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影／黑鷹出動排雲山莊救援 上午救回一肢障登山客
39歲陳姓登山客雖為肢體殘障人士，仍有志攀登玉山主峰，但今晨因腳關節腫脹疼痛，無法行走，經排雲山莊正常申請空中緊急救護，上午9時完成吊掛救援，目前人意識清楚，已順利實施救護車醫療後送治療。
空勤總隊第二大隊第三隊表示，排雲山莊四周山壁環繞，杉木林立，僅一處露台可實施吊掛作業，機組人員清晨7時10分接獲通知，排雲山莊有登山客因腿部疼痛難行，經了解陳姓登山客為肢體殘障人士無法行走，接獲總隊下達命令，依序派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-705號機執行任務。
7時50清泉崗起飛，8時28分到逹海拔3429公尺山腰處目標區，在強風中順利完成傷員吊掛及吊籃作業，隨後返回清泉崗機場，實施救護車醫療後送治療。
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