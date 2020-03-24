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影／路邊停車撞倒機車落跑 肇事車主：感應雷達沒響阿

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市洪姓男子上月底在南區德吉街路邊停車時，撞倒莊姓男子機車後逃逸，莊機車的後照鏡、車身都有刮傷、破損。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子上月底在南區德吉街路邊停車時，撞倒莊姓男子機車後逃逸，莊機車的後照鏡、車身都有刮傷、破損。記者陳宏睿／翻攝

台中市莊姓男子的機車在上月底停在南區德吉街旁，但疑遭不明人士破壞，後照鏡、車殼都有明顯擦損痕跡，因此報警，警方調閱監視器後，查出是洪姓男子在路邊停車時，不慎擦撞莊機車，洪肇事後將倒地的機車扶正後，隨即開車離開現場，洪到案後辯稱，「因為感應雷達沒響才會撞到」，全案警詢後依違反道交條例告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月29日晚間6時許接獲莊姓男子報案，莊的機車停在南區德吉街旁，要取車時發現機車車遭移動，停放方式也從中柱變成側柱停放，後照鏡、車殼都有明顯毀損痕跡，懷疑遭人破壞而報案。

警方調閱監視器查出是洪姓男子（35歲）在案發地點欲路邊停車時，疑角度沒抓好，不慎碰撞莊機車，洪撞倒機車後，僅將機車扶起，隨後就開車駛離。

洪姓男子經通知到案後辯稱，當天他在德吉街路邊停車，倒車轉正前進時，不知道為何車前感應雷達沒有警示，才會擦撞前方機車，當下有下車將傾斜的機車扶起，才離開現場。

台中第三警分局交通分隊認定洪涉嫌違反道交條例，今依法告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市洪姓男子上月底在南區德吉街路邊停車時，撞倒莊姓男子機車後逃逸，過程被路口監視器拍下。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子上月底在南區德吉街路邊停車時，撞倒莊姓男子機車後逃逸，過程被路口監視器拍下。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子上月底在南區德吉街路邊停車時，撞倒莊姓男子機車後逃逸，洪車有明顯刮痕。記者陳宏睿／翻攝
台中市洪姓男子上月底在南區德吉街路邊停車時，撞倒莊姓男子機車後逃逸，洪車有明顯刮痕。記者陳宏睿／翻攝

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