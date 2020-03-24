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8旬迷途婦喃喃「拜拜廟大池塘」 女警靠關鍵詞找出住址
桃園市八德區日前有一名8旬老婦迷途，正巧被巡邏員警發現，但老婦精神不濟，無法回員警問答，只喃喃說著「拜拜廟大池塘」，員警經過一番拼湊，從大池塘聯想到八德人熟知的大湳水上樂園，查訪後終於找出老婦人的家，將其平安送返家。
八德分局廣興派出所警員鄭貴隆、邱淑慎、李萱瑩，日前下午6點多巡邏行經建國路900多號前時，發現一名疑似精神狀況不佳的老婦徘徊在路旁，警方趕緊下車查看，老婦表示她找不到回家的路，警方慢慢詢問老婦家裡附近環境的模樣，老婦表示，只知道自己住家附近有大池塘又有廟宇，一直口中喃喃自語說「拜拜廟大池塘，拜拜廟大池塘」。
員警從老婦給的大池塘、廟宇資訊等，一一篩選八德區附近可能的地標，由於八德埤塘公園附近並無明顯廟宇，因此鎖定八德人都相當熟悉的和平路大湳水上樂園舊址。員警開著巡邏車載迷失老婦至八德區和平路400多號附近，再四處探訪，果真找到了老婦人口中一直念著在大池塘對面巷子內的廟宇，因而確認老婦住家位置。
據了解，該名蕭姓迷途老婦年約80歲，家人表示其母親很常自己外出找不到回家的路，很感謝警方這次積極協助順利讓老婦人回家。八德分局提醒民眾，家中若有失智或精神狀況不佳的家人，應避免讓其單獨外出，注意其可能的活動範圍，時常拍照包括常穿衣著、特徵等，並予以協助配戴留有聯絡方式的飾品、證件或手機，也請大眾如有遇到疑似情形走失人口，撥打110請警方協助。
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