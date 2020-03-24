8旬迷途婦喃喃「拜拜廟大池塘」 女警靠關鍵詞找出住址

桃園市八德區日前有一名8旬老婦迷途，正巧被巡邏員警發現，但老婦精神不濟，無法回員警問答，只喃喃說著「拜拜廟大池塘」，員警經過一番拼湊，從大池塘聯想到八德人熟知的大湳水上樂園，查訪後終於找出老婦人的家，將其平安送返家。

八德分局廣興派出所警員鄭貴隆、邱淑慎、李萱瑩，日前下午6點多巡邏行經建國路900多號前時，發現一名疑似精神狀況不佳的老婦徘徊在路旁，警方趕緊下車查看，老婦表示她找不到回家的路，警方慢慢詢問老婦家裡附近環境的模樣，老婦表示，只知道自己住家附近有大池塘又有廟宇，一直口中喃喃自語說「拜拜廟大池塘，拜拜廟大池塘」。

員警從老婦給的大池塘、廟宇資訊等，一一篩選八德區附近可能的地標，由於八德埤塘公園附近並無明顯廟宇，因此鎖定八德人都相當熟悉的和平路大湳水上樂園舊址。員警開著巡邏車載迷失老婦至八德區和平路400多號附近，再四處探訪，果真找到了老婦人口中一直念著在大池塘對面巷子內的廟宇，因而確認老婦住家位置。