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他超龜速車未保持50公尺安全距離 罰3000元還記點

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
高速公路超車要小心，一名劉姓男子遭檢舉未保持50公尺安全距離，挨罰3000元，違規記1點。記者范榮達／攝影
高速公路超車要小心，一名劉姓男子遭檢舉未保持50公尺安全距離，挨罰3000元，違規記1點。記者范榮達／攝影

一名劉姓男子去年9月開車在高速公路中線，時速約每小時約100公里，車身超越前方時速約80公里的車子後，變換車道切回中線，遭檢舉未保持安全距離（50公尺），裁罰3000元，違規記1點，他不服提起行政訴訟，苗栗地方法院最近判決駁回。

劉男不服監理站處分，向苗栗地院提起行政訴訟，指出去年9月20日下午5點多開車在國道3號，桃園市大溪區北向69.2公里中間車道，路段時速限制110公里，他車速約100公里，前方車子時速約80公里行駛，且再前方並無車，後方車輛紛紛減速回堵，因為高速公路以較低車速行駛，很容易被追撞，「我是已經堅決的要超越他」。

劉男表示，速限內他從後方內側車道（超車道）超車後，車身超過檢舉人車子，他認為已是安全距離，車子切回中線，因速度較快，隨即穩定拉開距離，而且檢舉人車速較慢，根據高速公路及快速公路交通管制規則規定，應行駛外側車道，監理站的處分顯有錯誤，聲明撤銷處分。

法官勘驗行車記錄器錄影檔案，劉男開車跨越車道線欲變換車道，與後方直行檢舉人車輛距離不到10公尺，且兩車的車身甚為靠近，高速公路及快速公路交通管制規則規定，正常天候狀況，前後兩車保持車速數值的一半，換算成公尺的安全距離，因此劉男超車，距離應至少50公尺以上。

判決書指出，劉男超車未保持安全距離及間隔，而變換車道違規事實明確，另道路交通管理處罰條例第7條之1 規定，鼓勵一般民眾能利用適當管道檢舉交通違規，並經由執行公權力警察單位查證後依法舉發，至於檢舉人車速較慢，未行駛外側車道，即使是違規也無礙劉男違規事實，監理站裁罰3000元、違規記1點的處分適法。

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