機車快遞員未兩段式遭撞飛 19歲汽車駕駛闖紅燈釀禍

新北市新莊區中環路今天上午10時許，1輛黑色自小客車撞死對向左轉快遞員；駕駛是名19歲男子，事發當時正要往五股，卻沒注意到前方幸福路口有機車正要闖越，因此沒有減速就撞了上去，遭撞的機車粉碎，車上貨物也灑了一地，騎士緊急送往醫院急救仍傷重不治，警方將儘速釐清車禍原因及責任。

遭撞慘死的萬姓男子（52歲），今天上午接受客戶委託，要從五股拿工業樣品前往新莊一處商辦，因為有時間上的急迫性，萬男便快車希望能在時間內將樣品送往指定地點，卻沒想到在中環路要左轉幸福路時，遭對向疑似闖紅燈直行的莊姓男子（19歲）直接撞上。

據了解，萬男受雇於北部最大的機車快遞公司，成立近30年，旗下有百名機車快遞員，在雙北地區主要服務工廠商辦，主打以機車的靈活性、快速性，能鑽小巷、避開塞車，在1小時內將受託的商業文件送交到客戶手上。

事發當時，萬男沒有依照路口指示進行兩段式左轉，便從中環路要左轉往幸福路方向，而對向則有另一輛白色廂型車正在左轉車道等待，疑似萬男視線遭阻擋，沒有看見廂型車後方疾駛而來、由莊男駕駛的黑色自小客車，便直接要闖越路口，而遭猛力撞上。

莊男因搶快闖紅燈，撞上機車時完全沒有減速，突如其來的意外讓他完全嚇傻，一度呆坐在車上不知所措，而萬男則是被撞後騰空飛起，摔落在自小客車後方，疑似因落地時頭頸重摔、骨折，現場就沒了呼吸心跳，雖緊急送往亞東醫院急救，仍因傷勢過重不治。

警方封鎖中環路北上路段3線道進行事故處理，1小時半後順利排除現場恢復通車，經酒測莊姓男子沒有酒駕，已通知死者家屬前來處理，將再進一步釐清事發原因及車禍肇事責任。