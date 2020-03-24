防疫當前...警務工作也不能中斷 高市警部署異地辦公

為因應新冠肺炎疫情，警政署要求各縣市警局研擬「易地辦公」做法，高雄市警局今天上午選在左營分局演練，警局各組、各分局、大隊同步確認視訊連線、通訊網路、公文系統等架設沒問題；未來視疫情需要，市警局部分人員將能在第一時間進駐左營分局異地辦公區，避免警察勤務受疫情影響而停擺。

高雄市警局部署異地辦公前置作業，選在左營分局架設視訊連線、通訊網路、公文系統等設備。按照規劃，一旦市警局接觸可疑確診者、或出現確診案例，經疫情指揮中心評估有必要採取異地分流辦公後，將立即抽調局本部保安科、督察科、行政科、勤指中心、防治科、保防科等各科室三分之一人力、約百餘人，及各單位副主管進駐異地辦公區。

員警透露，警察勤務24小時全天候不能中斷，為了分散風險、避免業務單位受疫情影響而停擺，確實有必要提前整備異地辦公，否則若待到有疫情才動作，根本來不及。