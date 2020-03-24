貨車、機車行車糾紛 竟在中市街頭打起來

台中市龍井區東海商圈昨天發生一件貨車與機車的行車糾紛，結果貨車司機和雙載的機車騎士就在路口打了起來，全程被人錄下貼上網，轄區烏日警分局犁份派出所看到主動偵辦，昨晚找到雙方並依違反社會秩序維護法裁罰。

據了解，貨車黃姓駕駛（34歲）經新興路往台灣大道方向行駛，在經過東園巷時，為了閃避路旁機車而使車身向路中央偏倚，引起對向騎機車的黃姓騎士（42歲）不悅，罵了句「你是怎樣開車的」黃姓駕駛因而下車理論。

雙方因口氣都不好，進而扭打成一團，座在機車後座的郭姓男子（32歲）也加入戰局，直到後來有路人勸架，雙方才放手離去。

據了解，犁份派出所昨晚看到臉書上的訊息主動找到雙方了解，雙方坦承因口角而起衝突。雖然雙方都未提起告訴，但警方認為他們的行為已經違反社會秩序維護法，因此依法偵辦予以裁罰。