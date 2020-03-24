基層消防反映口罩和防護衣不足 消防署副署長：申請中

消防署副署長江濟人上午到台中市視察太平消防分隊重建事宜，有基層消防人員反映，目前口罩的需求量都是以新冠肺炎救護需求起算，但實際作業上的需求更多，隔離衣也不足，另也希望應設置自動化消毒艙，讓消防員返隊時可以運用。

台中市消防局第三大隊長詹仁傑指出，任務上經常有不確定的情形，必須備戴口罩，目前以新冠肺炎救護需求計算，還與實際需求有差距，對執行面而言仍有不足。

像是日前處理一件車禍救助案，警義消5人前往把傷者送醫，結果所送傷者有肺炎症狀，且剛開始各項條件都符合新冠肺炎症狀，讓他們緊張不已，所幸後來傷者檢驗是陰性，大家才鬆了一口氣。

另則是，每一趟兩名出勤的消防員返隊後，還得有另一人穿上隔離衣才能替這兩人脫衣，希望有像一些企業工廠使用的消毒艙，讓人員進入後有自動噴灑系統可以先讓消防員全身消毒再行脫衣，安全上會更佳。

江濟人指出，現行每趟救護車上會備置3套隔離衣，還含護目鏡和N95口罩，未來會以每車備置9套為基本，已向中央流行疫情指揮中心申請，數量是18000套，指揮中心已同意。

另，口罩量由全台每日8000個增為10800個，指揮中心說會視情形給予補足。