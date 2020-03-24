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基層消防反映口罩和防護衣不足 消防署副署長：申請中

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純（左立）上午邀請江濟人上午到台中市視察太平消防分隊重建，江表示該房舍本月31日開工，到明年6月23日完工。何欣純並叮屬消防署應開始計畫第二筆預算，用來增補相關設備。記者黃寅／攝影
立法委員何欣純（左立）上午邀請江濟人上午到台中市視察太平消防分隊重建，江表示該房舍本月31日開工，到明年6月23日完工。何欣純並叮屬消防署應開始計畫第二筆預算，用來增補相關設備。記者黃寅／攝影

消防署副署長江濟人上午到台中市視察太平消防分隊重建事宜，有基層消防人員反映，目前口罩的需求量都是以新冠肺炎救護需求起算，但實際作業上的需求更多，隔離衣也不足，另也希望應設置自動化消毒艙，讓消防員返隊時可以運用。

台中市消防局第三大隊長詹仁傑指出，任務上經常有不確定的情形，必須備戴口罩，目前以新冠肺炎救護需求計算，還與實際需求有差距，對執行面而言仍有不足。

像是日前處理一件車禍救助案，警義消5人前往把傷者送醫，結果所送傷者有肺炎症狀，且剛開始各項條件都符合新冠肺炎症狀，讓他們緊張不已，所幸後來傷者檢驗是陰性，大家才鬆了一口氣。

另則是，每一趟兩名出勤的消防員返隊後，還得有另一人穿上隔離衣才能替這兩人脫衣，希望有像一些企業工廠使用的消毒艙，讓人員進入後有自動噴灑系統可以先讓消防員全身消毒再行脫衣，安全上會更佳。

江濟人指出，現行每趟救護車上會備置3套隔離衣，還含護目鏡和N95口罩，未來會以每車備置9套為基本，已向中央流行疫情指揮中心申請，數量是18000套，指揮中心已同意。

另，口罩量由全台每日8000個增為10800個，指揮中心說會視情形給予補足。

立法委員何欣純上午邀請江濟人上午到台中市視察太平消防分隊重建，江表示該房舍本月31日開工，到明年6月23日完工。何欣純並叮屬消防署應開始計畫第二筆預算，用來增補相關設備。

消防署副署長江濟人（左）指出，每趟救護車未來會以備置9套為基本，中央流行疫情指揮中已同意。記者黃寅／攝影
消防署副署長江濟人（左）指出，每趟救護車未來會以備置9套為基本，中央流行疫情指揮中已同意。記者黃寅／攝影
台中市太平消防分隊將拆除重建，本月31日開工，明年6月23日完工。記者黃寅／攝影
台中市太平消防分隊將拆除重建，本月31日開工，明年6月23日完工。記者黃寅／攝影

新冠肺炎 口罩 消防員

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