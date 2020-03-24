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也是超前布署？桃園市平鎮3夜店準備歇業防疫
為了防制夜店、酒店及網咖等室內密閉空間成為新冠肺炎防疫破口，桃園市平鎮警分局特別勸導轄內業者，希望基於公司利益及顧客健康考量，配合政府防疫工作，主動暫停營業。在警方勸導下，平鎮區已有三家業者配合政府防疫工作，將歇業至疫情趨緩。
平鎮警分局分局長李建民表示，新冠肺炎疫情全球延燒，許多留學生紛紛躲避回台，也因此造成境外移入案例增加，但日前北部縣市卻有一名居家檢疫者，違反規定流連夜店，造成恐慌，為避免類似情事發生，警方已會同桃園市政府衛生局及桃園市政府經濟發展局，持續加強防疫稽查及工作。
平鎮警方指出，副總統陳建仁也分析疫情趨緩至少還需要兩個月時間，因為酒店、PUB、飲洒唱歌及網咖等場所屬於密閉空間，為防止民眾群聚感染，已特別針對轄區民眾較常去消費的場所執行防疫稽查，並向店家實施柔性勸導，希望店家能顧及自己、消費客戶健康及公司利益，能夠配合政府防疫主動停業。
經警方勸導，平鎮區已有一家業者同意配合政府防疫自主歇業，另兩家業者也預計在4月歇業共同對抗疫情。警方呼籲，防疫期間會持續配合主管機關追蹤違規者，請居家隔離或居家檢疫的民眾守法，以免被重罰。
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