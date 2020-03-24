專責救護車、防護衣和口罩 嘉市消防局防疫滴水不漏

嘉義市消防局因應新冠肺炎建立標準作業流程，凡受理報案，就會詢問旅遊史、接觸史等TOCC資訊，若有疑似個案，就會請德安分隊專責救護車載送，出勤人員也層層防護，希望防疫滴水不漏。

消防局目前疑似案例的來源包括衛生局轉介、消防局指揮中心接獲通報、居家隔離或居家檢疫者需就醫或詢問報案民眾後，有需要防疫出勤等。

德安分隊有防疫專用的救護車外，消防隊員需戴上N95與外科口罩、3層手套，穿著C級防護衣及隔離衣，以及護目鏡與面罩、頭套、鞋套等等，並仔細的用膠帶固定避免外露，從頭到腳都包得密不透風。

德安分隊小隊長林炫奎說，不同於一般救護，若有疑似案例會請民眾自己上車、自行繫安全帶、給予口罩並消毒，在後艙鋪上滿滿的防水塑膠布，出勤同仁則是坐在與後艙完全隔離的駕駛艙，不會與民眾直接接觸。

出勤完畢後，在隊人員會著防護裝備拆除車內防護膜，並以稀釋漂白水全車消毒；出勤人員脫除裝備時，也會隨時注意不要碰觸到汙染面，並立刻丟棄至感染性廢棄物垃圾桶統一處理，再次手部消毒，每個環節都小心謹慎。

消防局救災救護指揮科小隊長劉逸昇表示，曾有報案民眾看到消防隊員全副武裝，就害怕鄰居看到後，認為自己是疑似案例，因此不敢上車，決定自行就醫，有些民眾則對詢問TOCC會感到不耐煩，只關心何時會派車來，希望民眾多加配合。