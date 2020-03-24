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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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專責救護車、防護衣和口罩 嘉市消防局防疫滴水不漏

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市消防局針對疑似個案，建立標準作業流程，人員都穿上防護衣。圖／嘉義市府提供
嘉義市消防局針對疑似個案，建立標準作業流程，人員都穿上防護衣。圖／嘉義市府提供

嘉義市消防局因應新冠肺炎建立標準作業流程，凡受理報案，就會詢問旅遊史、接觸史等TOCC資訊，若有疑似個案，就會請德安分隊專責救護車載送，出勤人員也層層防護，希望防疫滴水不漏。

消防局目前疑似案例的來源包括衛生局轉介、消防局指揮中心接獲通報、居家隔離或居家檢疫者需就醫或詢問報案民眾後，有需要防疫出勤等。

德安分隊有防疫專用的救護車外，消防隊員需戴上N95與外科口罩、3層手套，穿著C級防護衣及隔離衣，以及護目鏡與面罩、頭套、鞋套等等，並仔細的用膠帶固定避免外露，從頭到腳都包得密不透風。

德安分隊小隊長林炫奎說，不同於一般救護，若有疑似案例會請民眾自己上車、自行繫安全帶、給予口罩並消毒，在後艙鋪上滿滿的防水塑膠布，出勤同仁則是坐在與後艙完全隔離的駕駛艙，不會與民眾直接接觸。

出勤完畢後，在隊人員會著防護裝備拆除車內防護膜，並以稀釋漂白水全車消毒；出勤人員脫除裝備時，也會隨時注意不要碰觸到汙染面，並立刻丟棄至感染性廢棄物垃圾桶統一處理，再次手部消毒，每個環節都小心謹慎。

消防局救災救護指揮科小隊長劉逸昇表示，曾有報案民眾看到消防隊員全副武裝，就害怕鄰居看到後，認為自己是疑似案例，因此不敢上車，決定自行就醫，有些民眾則對詢問TOCC會感到不耐煩，只關心何時會派車來，希望民眾多加配合。

林炫奎說，由於穿戴防護裝備較為耗時，也需要其他同仁協助著裝，且德安分隊為專責單位，出勤範圍為全嘉義市，面對疫情需謹慎，比快速更重要，希望民眾多點耐心。

嘉義市消防局針對疑似個案，建立標準作業流程。圖／嘉義市府提供
嘉義市消防局針對疑似個案，建立標準作業流程。圖／嘉義市府提供
德安分隊有專責救護車。圖／嘉義市府提供
德安分隊有專責救護車。圖／嘉義市府提供
嘉義市消防局製作「梗圖」，提醒民眾返國後不要趴趴走。圖／嘉義市府提供
嘉義市消防局製作「梗圖」，提醒民眾返國後不要趴趴走。圖／嘉義市府提供

口罩 救護車 嘉義

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