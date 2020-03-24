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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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影／九旬老兵和家人散步迷途 蜷縮山腳邊清水警伸援手

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
90歲老翁和家人散步迷路，台中清水警方協助找到他家人。圖／警方提供
90歲老翁和家人散步迷路，台中清水警方協助找到他家人。圖／警方提供

住台中市梧棲區90歲的陳姓老翁與家人前天到清水鰲峰山運動公園散步，不慎走失在山區裡，中市清水警分局清水派出所巡邏員警在鰲峰山腳下紫雲巖旁剛好巧遇一位蜷縮在路邊的老翁，員警發現該老翁因天氣炎熱已有體力不支的情形，主動上前關心並將老翁載回派出所安置，剛回到派出所時，老翁家人正好也在派出所報案協尋，老翁的女兒一見到老父親平安回來瞬間破涕為笑，家屬對於警方的「即刻救援」，深表感謝。

清水警分局清水所警員王騰弘、王晨光、沈貝珊22日下午3點巡邏，經紫雲巖觀音廟旁，發現一名9旬的老翁身體虛弱呆坐廟旁，上前關懷發現原來老翁迷路，當時老翁累到無法詳細敘述自己的姓名，員警擔心在艷陽高照下，身體狀況恐不能久持，女警沈貝珊便貼心的拿起備用安全帽為老翁戴上，載著老翁返回派出所安置，想不到一到派出所門口，便剛好遇到心急如焚的家屬正在派出所裡報案求援，家屬一見到老父親平安沒事，立即上前攙扶擁抱、為老父親壓壓驚。

經了解，老翁有失智情形，原本在鰲峰山上散步時，因感到疲倦，便獨自一人坐在涼亭旁等候家人，但老翁突然忘記自己是跟家人一起來的，便獨自一人慢慢下山，家人回到原地時找不到老翁，急的像熱鍋上的螞蟻，只好趕到派出所求援，幸好遇到熱心的員警伸出援手，才避免發生意外。老翁還對著這群兒孫輩的員警敬禮表達感謝與敬意，讓員警直呼老翁「真可愛」。

清水警分局清水所長黃皓展表示，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

90歲老翁和家人散步迷路，台中清水警方協助找到他家人。圖／警方提供
90歲老翁和家人散步迷路，台中清水警方協助找到他家人。圖／警方提供

老翁 失智症 梧棲

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