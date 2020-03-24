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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

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影／防疫救護車勤務結束 這樣卸裝備才不會帶病毒回來

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
隊員指出，達任成務返隊的防疫措施其實不亞於出任務，所有卸裝動作都要按標準流程進行。圖／消防局提供
隊員指出，達任成務返隊的防疫措施其實不亞於出任務，所有卸裝動作都要按標準流程進行。圖／消防局提供

桃園市21日傳出長照機構護理人員新冠肺炎確診，消防局調派13輛救護車漏夜順利完成53位機構住民後送其他隔離點。隊員指出，達任成務返隊的防疫措施其實不亞於出任務，所有卸裝動作都要按標準流程進行，一有閃失，很可能就把病毒帶回來。

桃園市消方局第二大隊中壢分隊隊員陳億全表示，穿防護衣要盡量減少暴露點，接合處都要密封，也要注意頭套、袖子不要接觸地面，穿戴過程雙手不只一次消毒，一次都不能少。穿戴完以後一定要做全身確認，由值班主管或出勤隊員彼此檢查，過程要花上3分鐘。

返隊後把救護車停在通風、空曠的位置，並且消毒、曝曬1小時以上，脫除防護裝備比著裝要更小心，先準備好收集使用過的防護裝備廢棄箱，脫外層手套時第1隻手套直接脫除，第2隻手套內往外翻脫除、手名長部消毒避免碰觸感染，脫防護面鏡也要避免碰觸表面，脫鞋套也是由內向外防止汙染散步地上。

脫防護衣一樣內向外，動作輕緩以免汙染物散落地上，此時是用內層手套動作，一樣要避免碰除防護衣外緣，脫口罩先移除下層鬆緊帶再移除上層，不能碰觸口罩表面，要很小心謹慎按照平時訓練的標準動作進行。

陳億全說，出任務一定時要注意避免動作過大，以免防護衣破損，穿上防護衣時不能說喝水就喝水，而且接送患者不能開冷氣，會越來越悶熱，只要一脫下防護衣一定全身都是汗。

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