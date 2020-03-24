減少群聚感染 基層警分局與派出所首次以視訊開會

新冠肺炎肆虐為減少群聚感染機率，台南市永康警分局今天使用連線設備，主管會報首次改採「視訊會議」，各外勤所長員警待在派出所與分局同步視訊維持公務運作，防止肺炎病毒在公務機關間伺機漫延擴散。

隨著疫情不斷升溫，分局開主管會報外勤派出所暫停派員參加，改採「視訊」方式進行，各單位主管也加大座位間距，保持會議室空氣流通，減少交叉感染可能性。

永康分局表示，已「因應嚴重特殊傳染性肺炎社區感染超前部署」，做最嚴謹整備製作「取締酒駕」、「具有居家隔離或檢疫身分人犯的押送程序」等簡易標準作業流程圖，提醒員警注意執勤健康安全，並兼顧洽公民眾需求；也做好警察機關異地辦公、員警分組、分段、分流的勤務編排、模擬疫情緊急狀況的處理及應變原則等整備，做更妥適安全的警力規劃與任務調配，讓警察的治安工作不受干擾間斷。