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病毒宣傳戰！嗆中隱瞞疫情 美發言人：台灣先示警

#Covidiots：防疫天兵不怕死？全球病毒焦慮

減少群聚感染 基層警分局與派出所首次以視訊開會

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
減少群聚感染，永康警分局與派出所首次以視訊開會。圖/永康分局提供
減少群聚感染，永康警分局與派出所首次以視訊開會。圖/永康分局提供

新冠肺炎肆虐為減少群聚感染機率，台南市永康警分局今天使用連線設備，主管會報首次改採「視訊會議」，各外勤所長員警待在派出所與分局同步視訊維持公務運作，防止肺炎病毒在公務機關間伺機漫延擴散。

隨著疫情不斷升溫，分局開主管會報外勤派出所暫停派員參加，改採「視訊」方式進行，各單位主管也加大座位間距，保持會議室空氣流通，減少交叉感染可能性。

永康分局表示，已「因應嚴重特殊傳染性肺炎社區感染超前部署」，做最嚴謹整備製作「取締酒駕」、「具有居家隔離或檢疫身分人犯的押送程序」等簡易標準作業流程圖，提醒員警注意執勤健康安全，並兼顧洽公民眾需求；也做好警察機關異地辦公、員警分組、分段、分流的勤務編排、模擬疫情緊急狀況的處理及應變原則等整備，做更妥適安全的警力規劃與任務調配，讓警察的治安工作不受干擾間斷。

密閉營業娛樂場所易造成新冠肺炎群聚感染，成為防疫缺口，永康分局呼籲實施居家隔離或居家檢疫的民眾務必配合政府防疫政策，確實遵守相關法令規定，勿心存僥倖擅自外出。警方表示，將配市府加強臨檢查察，違反者恐面臨重罰，另道德勸說業者響應政府防疫政策，共同抑制疫情滋生。

減少群聚感染，永康警分局與派出所首次以視訊開會。圖/永康分局提供
減少群聚感染，永康警分局與派出所首次以視訊開會。圖/永康分局提供
減少群聚感染，永康警分局與派出所首次以視訊開會。圖/永康分局提供
減少群聚感染，永康警分局與派出所首次以視訊開會。圖/永康分局提供
減少群聚感染，永康警分局與派出所首次以視訊開會。圖/永康分局提供
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新冠肺炎 疫情 警察

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