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蘆洲女居家檢疫竟騎機車外出 遭警攔查移送裁罰

中央社 / 新北24日電
蘆洲一名正在居家檢疫的婦人日前騎機車出門買東西吃，遭警攔查發現是居家檢疫者，立即喝令返家並移送相關單位裁罰。 圖／ingimage
蘆洲一名正在居家檢疫的婦人日前騎機車出門買東西吃，遭警攔查發現是居家檢疫者，立即喝令返家並移送相關單位裁罰。 圖／ingimage

政府雖一再宣示居家檢疫者外出就重罰，但仍有人心存僥倖，蘆洲一名正在居家檢疫的婦人日前騎機車出門買東西吃，遭警攔查發現是居家檢疫者，立即喝令返家並移送相關單位裁罰。

蘆洲警分局今天表示，前天攔查一名女機車騎士時，發現竟是居家檢疫對象，她向警方表示家中沒有其他人，因為想要到附近買東西吃，所以外出，警方不敢大意，除喝令返家外，也將女子依違反居家檢疫規定移送衛生等相關單位裁罰，現場處理的員警也全身消毒，以保障安全。

警方表示，新冠肺炎（COVID-19）至今仍有新增案例傳出，如有民眾未依法配合居家檢疫（隔離）規定，在外遊蕩，易形成防疫缺口，造成民眾不安，已成為警方近日攔查重點。

警方強調，現在是國內防疫關鍵時刻，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥倖，外出遊蕩，否則，除了當事人本身將遭受重罰外，更可能增加群聚感染風險。

居家檢疫 機車騎士 COVID-19

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