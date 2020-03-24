大甲消防隊員送女友住警器當戒指 小何潤東現身

台中市消防局大甲分隊員何子樂，在消防隊臉書送女友一個住警器當戒指禮物，當時他長相打碼，在按讚人數超過500人，粉絲期待下，有小何潤東之稱的何子樂，長相今天曝光。

大甲消防分隊表示，住警器男主角終於點頭答應現身，他是大甲分隊有「小何潤東」消防版之稱的何子樂。

他的經典名言：「一個住警器，勝過一卡戒指」。

何子樂在防火宣導時，專注的神情吸引常許多參訪的女性的注目，他救災打火總是深入火場，雖然臉上沾滿汙垢，他是大甲消防分隊的消防員何子樂，因神似何潤東，被同事暱稱「小何潤東」消防版。

78年次的他，第一個工作是職業軍人，某次看了電視上的消防救災新聞，發現消防工作也非常有挑戰，希望人生能有更多挑戰，進而投考特考成為消防員，分發到台中市消防局第5大隊大甲分隊後，陸續參與大甲經國路工廠大火、后里輪胎廠大火、大甲溪溺水案件等等大小戰役，從上山到下海、從救護到救災，雖然覺得很累、很危險，但更覺得這是一個助人的行業。