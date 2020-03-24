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凌晨騎車疑自撞台灣大道人行道 八年級生送醫不治
台中市周姓男子今天騎車行經西區台灣大道往華美西街時，疑未注意車前狀況，自撞路旁人行道路緣，機車零件碎裂一地，安全帽也噴飛，警消獲報到場，將周送醫急救，但仍宣告不治，警方事後調閱監視器，確認當時並無其他車輛涉案，初步研判周是自撞發生車禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清，因周家屬非台中人，警方已聯絡家屬協助相驗，釐清死因。
據調查，周姓男子（25歲）今天凌晨4時許，騎車沿西區台灣大道慢車道往台中車站方向行駛，行經華美西街時，疑因未注意車前狀況，擦撞路旁人行道路緣，導致人車倒地，周的安全帽噴飛，機車車身破損、碎裂，警消獲報到場時，周已無生命跡象，送醫急救仍不治。
台中市第一警分局交通分隊獲報到場測繪、蒐證，並聯絡周家屬協助調查，詳細的肇事原因，有待後續調閱監視器、訪查是否有目擊證人釐清，周當時為何會行經該路口，是否有精神不濟還是其他狀況造成自撞，都仍待後續調查，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。
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