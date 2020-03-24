注意！區間測速變取締王牌 年底全台30個以上路段增設

這兩年來，台灣「區間測速」（路段區間平均速率執法）如雨後春筍冒出，今年3月到4月間，至少有8處「區間測速」開張營業，還方興未艾，到年底估計總數會有30個以上路段完成設置。

超速是車禍重要原因，取締超速違規一直是警方執法重點，過去最常使用取締工具就是固定桿、手持雷射槍及三腳架等測速器，但往往受限道路空間及人員安全等問題，加上只是點狀取締，「道高一尺，魔高一丈」，很多駕駛人接近時放慢速度，過了測點又放開油門，很難達到速度管理目的。

區間測速是新的取締方式，被警方視為「王牌」，因為固定桿或雷達槍只是點狀偵測取締，區間測速卻是從點延伸為線，車輛通過區間測速起點及終點，錄影設備配合車牌辨識及記錄時間，系統自動計算平均速率，當平均速率大於速限，就代表區間內行車超速，「跑都跑不了。」

學者多半認為，區間測速較適用於封閉及半封閉路段，且應以易違規、易肇事路段為主；2019年，國內先後在台2線萬里隧道設置5處，包括高速公路局、公路總局、地方縣市政府，依道路狀況評估，分別設置於省道、快速公路到縣市道路，長度600公尺到9公里不等。

今年則各地大爆發，目前已設及規劃將設多達25個路段，包括3月1日開張的高雄內門區182道、3月2日的台61線西濱快速道路伸港、鹿港間北上路段；另外台61線雲林路段及宜、花台9線等5個路段，也預計4月上路。

警方說，依國外經驗，實施區間測速可降低交通事故率，成效達33%至85%不等，再以國內為例，西濱快速道路（台61線）通霄北上122.6公里至115.6公里約7公里長路段，去年未實施區間測速前，共發生30起交通事故，實施後至今零事故，有效遏止超速違規與事故發生。