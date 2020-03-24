憂KTV酒店成疫情缺口 苗警臨檢、道德勸說雙管齊下防堵
苗栗縣一名年輕男子因有國外旅遊史，3月14日深夜居家檢疫期間搭乘白牌車到KTV酒店消費，遭警方查獲，縣府衛生局重罰30萬元，KTV、酒店場所密閉、群聚，警方憂心成防疫缺口，將加強臨檢，並聯合衛生局道德勸說業者，暫停營業14天，雙管齊下防疫。
新冠（武漢）肺炎疫情嚴峻，苗栗栗縣警察局3月21日、22日動員警力，戴口罩、護目鏡等裝備鎖定酒店、KTV擴大臨檢，利用M-Police小電腦逐一過濾到場消費民眾，兩天都沒有查到居家隔離或檢疫監管對象，警方說，疫情時間將會持續加強臨檢。
警方表示，警政與民政系統連線，居家檢疫、隔離監管對象無所遁形，警方一旦查出還趴趴走到酒店、KTV等場所消費，將通報衛生局依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，建請裁罰100萬元，並視情節輕重送集中檢疫場所強制安置，此外，警方也將聯合衛生局勸說大型酒店、KTV暫停營業14天防疫。
苗栗縣警察局翁局長群能指出，防疫關鍵時刻，避免社區感染，守住第二波疫情，籲請居家隔離或居家檢疫的民眾，確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，到處遊走或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除了自己受重罰，更可能增加群聚感染風險，損人不利己。
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