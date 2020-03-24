男持槍炫耀把玩誤扣扳機 射傷友人竟先落跑
屏東一名陳姓男子昨天深夜持槍到高雄訪友，疑向羅姓友人炫耀把玩時不慎擊發，造成羅男腹部中彈送醫，陳男隨即駕車離去，轄區高市鼓山警分局據報循線逮獲，起出改造手槍1把。
高市鼓山警分局今天表示，24歲陳男昨天深夜帶吳姓女友及戴姓友人到羅男投資的店家，邀羅男到地下室聊天。但陳男取出槍支向羅男炫耀把玩時，不慎誤擊扳機，造成羅男右腹部受傷，陳男3人見狀，立即駕車逃離。
店內其他人聽到槍聲及哀號聲前往查看，通知救護車到場，警方也獲報趕抵現場，協助將羅男送醫，幸無生命危險，警方並循線於今天凌晨3時許在鼓山區中華一路緝獲陳男3人帶回偵辦，在車上右前置物箱起獲涉案改造手槍。
警方表示，陳男坦承涉案，並對羅男深感抱歉。警方將進一步調查釐清陳男供詞和槍支來源。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言