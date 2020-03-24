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紐約劇場人的瘟疫絕境：百老匯斷炊的舞台生態圈

男持槍炫耀把玩誤扣扳機 射傷友人竟先落跑

中央社 / 高雄24日電

屏東一名陳姓男子昨天深夜持槍到高雄訪友，疑向羅姓友人炫耀把玩時不慎擊發，造成羅男腹部中彈送醫，陳男隨即駕車離去，轄區高市鼓山警分局據報循線逮獲，起出改造手槍1把。

高市鼓山警分局今天表示，24歲陳男昨天深夜帶吳姓女友及戴姓友人到羅男投資的店家，邀羅男到地下室聊天。但陳男取出槍支向羅男炫耀把玩時，不慎誤擊扳機，造成羅男右腹部受傷，陳男3人見狀，立即駕車逃離。

店內其他人聽到槍聲及哀號聲前往查看，通知救護車到場，警方也獲報趕抵現場，協助將羅男送醫，幸無生命危險，警方並循線於今天凌晨3時許在鼓山區中華一路緝獲陳男3人帶回偵辦，在車上右前置物箱起獲涉案改造手槍。

警方表示，陳男坦承涉案，並對羅男深感抱歉。警方將進一步調查釐清陳男供詞和槍支來源。

屏東 救護車

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