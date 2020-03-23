影／新北少婦違反居家檢疫被攔 裝無辜「只是去全聯買東西」

「我只是想去全聯買個東西！」全國有4人違反居家檢疫和隔離規定被重罰100萬元，行政院長蘇貞昌並強調一定嚴格執法，還是有人不信邪。警方昨天又在新北市蘆洲區攔到1名少婦無視法規外出「趴趴走」，立刻戒護她回家並通報給三重區公所函請權責機關裁處理。

前天三重地區才剛發生1名男子違反居家檢疫規定，溜到台北市泡夜店，昨天被新北市政府從重處罰，成為繼新竹縣、台北市、桃園市之後，第4個被罰100萬元的個案。

不料昨天傍晚6時許，員警在蘆洲區某路口停等紅燈時，原本只是按按M-Police小電腦看看有無贓車或通緝之類，孰料跳出幾個大大的紅字，顯示車主是新冠肺炎居家檢疫對象，立刻追上前攔車。

少婦坦承自己是居家檢疫對象，員警告誡：妳這樣已違規，不可以外出啦！想買東西可以叫foodpanda啊？她還想裝無辜：「那我現在回去，我就住在附近而已！」然後越講越小聲：「因為家裡都沒人，只是想去附近買個東西，想說要去全聯」。