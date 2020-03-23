快訊

見死不救或加深不義? 美國「2兆防疫救急金」為何卡關

日將通知國際奧會同意東奧延期 專家估日經損逾8800億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子涉家暴開庭 激動爬苗栗院檢大門頂平台「自首」要跳樓

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
一名男子今天下午卻跑到院檢大樓大門頂地檢署側情緒激動，據報到場的刑警趁他不備壓制。記者范榮達／攝影
一名男子今天下午卻跑到院檢大樓大門頂地檢署側情緒激動，據報到場的刑警趁他不備壓制。記者范榮達／攝影

一名男子因家暴案件今天下午3點20分要到苗栗地方法院開庭，他沒有報到，卻跑到院檢大樓大門頂地檢署側，報案要跳樓，他情緒激動，僵持約30分鐘，據報到場的刑警趁他不備壓制，依警察職權行使法管束，解除一場虛驚。

警方初步調查，男子疑有兄弟爭產糾紛，也是地檢署常客，因涉嫌家暴被苗栗地檢署起訴，苗栗地方法院今天下午3點20分要開庭，時間還沒有到，他就從地檢署2樓，打開窗戶爬到大門上方的平台，情緒激動大吼大叫，引起路人圍觀注目，他打電話報案。

大批員警及消防隊員趕到，緊急在下方升起氣墊，他不斷大聲訴說受到欺負，及司法不公，他幾次靠近平頂邊緣，場面相當驚險，僵持約半個小時，苗栗警分局偵查隊2名刑警從後方靠近，趁他沒有注意，上前壓制他，全案進一步處理中。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

家暴 警察 司法

延伸閱讀

提高防疫規格 嘉縣府入口設額溫自動量測系統

防疫大作戰！苗栗社區關懷據點4點暫停服務 共餐改供餐

影／嘉檢推遠距視訊偵訊 借九華山地藏庵異地辦公

基隆市府跟風「環遊世界」 網友讚：大強大

相關新聞

男子涉家暴開庭 激動爬苗栗院檢大門頂平台「自首」要跳樓

一名男子因家暴案件今天下午3點20分要到苗栗地方法院開庭，他沒有報到，卻跑到院檢大樓大門頂地檢署側，報案要跳樓，他情緒激...

慰勞消防弟兄辛勤投入防疫工作 鄭文燦允購更多防護衣

桃園市長鄭文燦今天中午前往中壢區消防局華勛分隊，慰勞消防局執行防疫專案勤務同仁。鄭文燦說，桃園昨天出現長照機構護理人員確...

花蓮港起重機吊桿突斷裂 澳大利亞籍貨輪卸煤停止

花蓮港25號碼頭今天驚傳工安意外，現場一架起重機吊桿斷裂，工程立刻停止，所幸並未傳出傷亡。初步了解是一艘澳大利亞籍的貨輪...

影／綠島日前鬥毆事件 警逮5人只因酒後起口角

台東縣綠島鄉柴口地區日前發生群眾鬥毆事件，台東縣警局台東分局今天表示，起因酒後口角；經比對監視錄影畫面，鎖定梁姓等5名涉...

花蓮警分局臨檢防隔離者違規 查獲3件酒駕案

花蓮警方配合政府防疫政策，嚴防居家檢疫者趴趴走，5個警分局、190名警力昨晚聯合擴大臨檢，查察60處營業場所，雖未查獲違...

醉漢KTV大喊「我武漢」嚇壞人 警壓制帶回下場慘

32歲毛姓男子本月15日晚間與朋友到新北市板橋區一間KTV歡唱，未料毛男酒後失控，竟脫序在走廊大聲咆嘯，員警獲報趕到現場...

違停機慢車占據人行道好惱人 新店警強制執行拖吊

強勢執法！新北市新店警分局鑑於時常接獲民眾通報，指出轄內常有違停機車、腳踏車停放於人行道，阻礙行人通行，本月16日起至昨...

影／防疫防廟會滋事 台南刑大拍宣導短片有亮點

農曆3月是媽袓等神明廟會遶境頻繁，台南市警察局刑警大隊與新營警分局近日拍攝完成「拱手不握手、防疫不鬥毆」宣導短片，融入劇...

影／貨櫃車拋出2風火輪 滾向紅燈車陣眾人驚呼

新北市五股區20日清晨出現1輛曳引貨櫃車，從新五路左轉工商路時，右後方2個車輪竟然順著過彎離心力脫落，冒煙加速滾向對面停...

堆置棧板起火 斗六福祿貝爾幼兒園緊急撤離

雲林斗六市福祿貝爾幼稚園旁一堆放置的棧板，今天上午不知何故起火，讓幼兒園緊急將全校師生撤離，警消人員目前前往搶救中。

影／父子開車出遊墜入南橫公路深谷 95歲父傷重死亡

高雄市六龜山區發生墜谷意外，台南市陳姓父子利用假日開車出遊，返家時在台20線六龜荖濃路段墜入30公尺深谷，65歲兒子奮力...

U值媒／加害人家屬 不能哭也不能笑的無聲地獄

一般日本報章雜誌或是電視節目刊登的嫌犯大頭照，都不是警方提供的資料，而是嫌犯鄰居或相關人士接受記者採訪時提供的。如果其他報社刊登了嫌犯的大頭照，就只有自家報紙沒有的話，記者會遭到上司嚴厲斥責，因此每家記者都為了取得大頭照而拚死拚活。到了深夜，記者還是絡繹不絕地來騷擾洋子的鄰居。受訪的鄰居也因為記者完全無視當地居民的生活，一天到晚來採訪而累積了相當大的壓力。

熱門新聞

雲林警官與妻中毒喪命 警弟慟：水塔漏水很久了

影／不顧疫情肆虐 2台人塞31名越南偷渡客在海上遭攔截

李來希貼照「排隊買口罩被車輾斃」 刑事局傳喚李說明

中台灣8歲童隨父母旅遊 台東意外溺斃母哭喚不回兒魂

涉嫌傳「頭份要淪陷」疫情假消息 警方查1人法辦

見太陽能板失火…消防員就頭痛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。