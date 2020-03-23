男子涉家暴開庭 激動爬苗栗院檢大門頂平台「自首」要跳樓

一名男子因家暴案件今天下午3點20分要到苗栗地方法院開庭，他沒有報到，卻跑到院檢大樓大門頂地檢署側，報案要跳樓，他情緒激動，僵持約30分鐘，據報到場的刑警趁他不備壓制，依警察職權行使法管束，解除一場虛驚。

警方初步調查，男子疑有兄弟爭產糾紛，也是地檢署常客，因涉嫌家暴被苗栗地檢署起訴，苗栗地方法院今天下午3點20分要開庭，時間還沒有到，他就從地檢署2樓，打開窗戶爬到大門上方的平台，情緒激動大吼大叫，引起路人圍觀注目，他打電話報案。

大批員警及消防隊員趕到，緊急在下方升起氣墊，他不斷大聲訴說受到欺負，及司法不公，他幾次靠近平頂邊緣，場面相當驚險，僵持約半個小時，苗栗警分局偵查隊2名刑警從後方靠近，趁他沒有注意，上前壓制他，全案進一步處理中。

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