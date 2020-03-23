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澆花水滴到樓下違建屋頂遭鄰居報警 網一面倒：檢舉不用客氣

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，自從搬到新家後幾乎每天都被警察按門鈴，原因是因為媽媽在陽台澆花，幾滴水滴到樓下鄰居的屋頂上。示意圖／ingimage
一名網友PO文提到，自從搬到新家後幾乎每天都被警察按門鈴，原因是因為媽媽在陽台澆花，幾滴水滴到樓下鄰居的屋頂上。示意圖／ingimage

千金難買好鄰居！近日一名網友在爆怨公社PO文提到，自從搬到新家後幾乎每天都被警察按門鈴，原因是因為媽媽在陽台澆花，幾滴水滴到樓下鄰居的屋頂上，沒想到對方卻常常為這件事情威脅原PO「我要報警」，讓原PO實在忍無可忍，懷疑對方明明就是存心要找他們麻煩。

原PO在文中表示，她自從搬新家後，三天兩頭就會被住在樓下的夫妻報警，甚至按電鈴叫囂，原因只是因為媽媽澆花，幾滴水不小心滴到對方違建的屋頂上，即使花盆下方有放集水盤，但若是水滴滴到屋頂，對方夫妻倆就會常常威脅原PO「我要報警」，就連警察來看屋頂上也只有幾小滴，只有不到10ml的水量滴到，但對方仍不放過原PO。

長期下來，讓原PO真的受不了，因此決定硬起來舉報對方違建，因為花盆的水是滴在對方「違建的屋頂」上，甚至導致整棟樓都沒辦法裝天然瓦斯，因為違建蓋著天然瓦斯管線，如果對方違建被拆除，也就不會有類似的糾紛再上演。

最後原PO也透露，自己那間房子的土地權狀有6張，其中5張還是樓下的畸零地，所以原PO推測對方的違建很有可能佔用到他們家的土地，並打算開始調查，若對方真的踢到鐵板，原PO希望對方把違建通通拆掉和賠錢。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言熱議，並支持原PO的做法，「違建就是要檢舉不用客氣」、「人善被人欺，你們不反擊，就準備一直被他們吃的死死，違建就是要告下去，沒處理就蒐證告瀆職」、「滴幾滴水就代表影響到他人，真的太誇張了」、「記得先裝監視器在門口再去檢舉」、「光妨礙整棟無法裝天然氣這點就應該檢舉」。

也有網友持不同看法，認為鄰居違建和澆花滴到屋頂是兩回事，無論滴落水滴的多寡，打在對方的屋頂上的確會造成影響，也確實有干擾到他人的疑慮，「其實你家的一小滴，其實是人家的一大滴，換個位子也好」、「建議花錢幫樓下做人工草皮，這樣可以降低水滴落的聲音」、「像是冷氣水也是經常被人詬病的一點，只能自己做好，不要影響到其他人」、「其實兩件是不同的事，不過追根究柢還是那個違建，所以支持檢舉」。

爆怨公社 違建

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