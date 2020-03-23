印尼漁工在釣魚台海域受傷 海巡署救人不忘防疫

海巡署艦隊分署昨晚7時接獲基隆區漁會通報，指稱在釣魚台東北方39浬海域作業中的基隆籍漁船「順吉168號」，有1名印尼籍船員不慎割傷左手腕，傷口極深需要立即就醫，艦隊分署隨即調派基隆艦趕往，今天上午已經傷者接回基隆港，平安後送就醫。

據了解，這名印尼籍船員是在作業中受傷，傷口很深但患者意識清楚，並無立即性生命危險，艦隊分署立即派遣北部地區機動海巡隊的基隆艦前往救援，今天清晨已經返抵基隆港外，但考量到當時浪高風大海象不佳，若按常例由基隆海巡隊派遣巡防艇在海外接駁，風險較高。

500噸級基隆艦艦長決定直接開進基隆港，於內港錨地將傷患交由海巡隊的19米自動扶正救難艇RB-02護送上岸，清晨7時30分左右順利安排後送就醫。